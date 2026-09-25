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با برگزاری مراسم قرعهکشی مسابقات تنیس بازیهای آسیایی ناگویا، رقبای ملیپوشان کشورمان مشخص شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بازیهای آسیایی ناگویا در شرایطی برای تنیس ایران آغاز خواهد شد که ملیپوشان کشورمان حریفان خود را شناختند.
در بخش دونفره این رقابتها علی یزدانی و کسری رحمانی باید به مصاف تیم چین بروند. در بخش انفرادی نیز کسری رحمانی در اولین بازی خود با قرعه استراحت روبهرو شد و در دیدار بعدی خود نمایندهای از قزاقستان را پیش رو دارد. همچنین علی یزدانی نیز با قرعه استراحت مواجه شده و در نخستین بازی خود در بازیهای آسیایی ناگویا نماینده چین را پیش رو خواهد داشت.
در بخش زنان، ماندگار فرزامی و مشکات الزهرا صفی باید به مصاف تیم مغولستان بروند، در انفرادی زنان نیز ماندگار فرزامی نماینده ازبکستان را پیش رو دارد و مشکات الزهرا صفی نیز باید به مصاف نمایندهای از تاجیکستان برود.
در میکس، تیم ایران متشکل از کسری رحمانی و مشکات الزهرا صفی رو در روی فیلیپین قرار خواهد گرفت و دیگر تیم ایران با حضور علی یزدانی و ماندگار فرزامی باید به مصاف تیم چین تایپه برود.
بیستمین دوره بازیهای آسیایی برای تنیس ایران از روز یکشنبه ۱۲ مهرماه در شرایطی آغاز خواهد شد که علی یزدانی، کسری رحمانی، مشکات الزهرا صفی و ماندگار فرزامی با هدایت حمیدرضا نداف و ارغوان رضایی و به سرپرستی داود عزیزی رئیس فدراسیون کشورمان به مصاف رقبای آسیایی خود میروند.
همچنین تیم ملی پدل مردان و بانوان ایران نیز با ترکیب آریا روغنی، حامی گلستان، امیرمحمد جمشیدی، فرساد شاهی، زهرا کهریزی، صحابه فرد، صبا نجفی و ندا محمدتقیپور با هدایت داریوش صابر در این رویداد به میدان میروند.