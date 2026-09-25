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نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر با بیان اینکه دشمن با استفاده از جنگ ترکیبی و تهاجم فرهنگی درصدد تضعیف اعتقادات نسل جوان است، فرهنگ شهادت مایه استحکام و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، آیتالله صفایی بوشهری در آیین «مهمانی لالهها» با حضور استاندار بوشهر، فرماندهان نیروهای مسلح، خانوادههای شهدا و جمعی از مردم در گلزار شهدای بهشت صادق بوشهر با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و بهویژه امام شهیدان اظهار کرد: شهدا با نثار خون خود مسیر عزت، استقلال و پیشرفت را برای کشور ترسیم کردند و اکنون وظیفه همگانی، صیانت از این میراث گرانبها و ترویج مکتب ایثار است.
وی با بیان اینکه فرهنگ شهادت مایه استحکام و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی است، افزود: امروز دشمن با استفاده از جنگ ترکیبی و تهاجم فرهنگی درصدد تضعیف اعتقادات نسل جوان است، بنابراین پیشکسوتان دفاع مقدس باید با تبیین حقایق، پرچمدار روایت درست این دوران برای نسل آینده باشند.
امام جمعه بوشهر تصریح کرد: امنیت و آرامش امروز ایران اسلامی مدیون ایستادگی و مقاومت رزمندگانی است که بدون هیچگونه ترس و تردیدی در برابر جبهه کفر ایستادند و با گذشتن از جان خود، حماسههای جاویدان آفریدند.
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر یادآور شد: حضور در گلزار شهدا و تجدید بیعت با این عزیزان، پیامی روشن برای دشمنان نظام از جمله آمریکای جنایتکار و رژیم پلید صهیونیستی دارد که ملت ایران همواره بر سر پیمان خود با آرمانهای امام راحل و امام شهیدان و مقام معظم رهبری آیتالله سید مجتبی خامنهای ایستاده است و هرگز از این مسیر عقبنشینی نخواهد کرد.
آیتالله صفایی بوشهری با تأکید بر لزوم انتقال ارزشهای دفاع مقدس به نسل جدید، اظهار کرد: پیشکسوتان عرصه جهاد و شهادت بهعنوان گنجینههای زنده انقلاب، نقش تعیینکنندهای در بصیرتافزایی و روشنگری جامعه در برابر نقشههای دشمنان دارند.