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درخشش مریم سلطانی، مربی چهارمحال و بختیاری در بازیهای آسیایی آیچی–ناگویا ۲۰۲۶، با کسب نخستین نشان تیراندازی ایران در این دوره از رقابتها همراه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، ولی پور، سرپرست ورزش و جوانان استان گفت: در مرحله نهایی، تیم ایران پس از هند و کره جنوبی در جایگاه سوم قرار گرفت و نشان برنز بازیهای آسیایی را از آن خود کرد.
وی افزود: در ششمین روز از بیستمین دوره بازیهای آسیایی آیچی–ناگویا، تیم تپانچه میکس ایران با ترکیب وحید گلخندان و هانیه رستمیان و با هدایت مریم سلطانی، مربی هماستانی و سرمربی تیم ملی تپانچه کشورمان، پس از قرار گرفتن در جایگاه دوم مرحله مقدماتی با کسب ۵۸۴ امتیاز، راهی فینال شد.