به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، بمناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهید ورزشکار نیما رحیمی از شهدای جنگ تحمیلی سوم با هدف ترویج فرهنگ ورزش همگانی. نشاط اجتماعی و توجه به سلامت خانواده‌ها در شهرستان مرززی پلدشت برگزار شد.

این پیاده روی خانوادگی به مسافت سه کیلومتر از میدان تراکتور تا میدان معلم برگزار شد و در آخر این برنامه ورزشی به قید قرعه به ۳۰ نفر جوایز ارزنده اهداء شد.

این برنامه فرهنگی و ورزشی به همت سازمان منطقه آزاد ماکو. فرمانداری پلدشت و ناحیه مقاومت بسیج شهرستان برگزار شد.