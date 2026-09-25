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در گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهید ورزشکار نیما رحیمی از شهدای جنگ تحمیلی سوم، همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی در شهرستان پلدشت برگزار شد
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، بمناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهید ورزشکار نیما رحیمی از شهدای جنگ تحمیلی سوم با هدف ترویج فرهنگ ورزش همگانی. نشاط اجتماعی و توجه به سلامت خانوادهها در شهرستان مرززی پلدشت برگزار شد.
این پیاده روی خانوادگی به مسافت سه کیلومتر از میدان تراکتور تا میدان معلم برگزار شد و در آخر این برنامه ورزشی به قید قرعه به ۳۰ نفر جوایز ارزنده اهداء شد.
این برنامه فرهنگی و ورزشی به همت سازمان منطقه آزاد ماکو. فرمانداری پلدشت و ناحیه مقاومت بسیج شهرستان برگزار شد.