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در جمعه بازار همدان مردم مشغول خرید بودند و در میان اقلام مختلف، سیبزمینی یکی از محصولاتی بود که افزایش قیمت آن در مقایسه با هفته گذشته، بیشتر مورد توجه خریداران بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان،جمعهبازار همدان امروز هم شاهد حضور شهروندانی بود که برای تأمین مایحتاج خود راهی بازار شده بودند؛ بازاری که در آن مردم در کنار خرید کالاهای مورد نیاز، قیمتها را هم مقایسه میکردند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با اشاره به ذخایر مناسب سیبزمینی در سردخانههای استان گفت: هیچ مشکلی در تأمین سیبزمینی مورد نیاز استان و کشور وجود ندارد و با آغاز برداشت پاییزه، عرضه این محصول افزایش خواهد یافت.
حمزه خانجانیافشار با اشاره به سطح زیرکشت سیبزمینی در استان همدان افزود: بیش از ۲۰ هزار هکتار از زمین های کشاورزی استان به کشت سیبزمینی اختصاص دارد که حدود ۸ هزار و ۵۰۰ هکتار آن در تابستان برداشت شده است و برداشت محصول از ۱۱ هزار و ۵۰۰ هکتار باقیمانده نیز طی پاییز انجام میشود.