کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در «هفته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روسیه» با معرفی منتخبی از کتابها، پویانمایی‌ها و عروسک‌های بومی ایران حضور پیدا می‌کند.

کانون پرورش فکری، سفیر فرهنگی کشورمان در هفته فرهنگی ایران و روسیه

کانون پرورش فکری، سفیر فرهنگی کشورمان در هفته فرهنگی ایران و روسیه

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «هفته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روسیه» از ۳ تا ۱۴ مهر ۱۴۰۵ در شهر‌های مسکو، سنت‌پترزبورگ، کازان و آستاراخان روسیه برگزار می‌شود.

نمایندگان کانون در این رویداد با شعار «ایران جان؛ سفیران کودکان میناب» و در قالب برنامه «هفته دوستی»، بخشی از فعالیت‌ها، تولیدات و دستاورد‌های کانون در حوزه کودک و نوجوان را به مخاطبان روس معرفی می‌کنند.

در بخش نمایشگاهی این رویداد، منتخبی از کتاب‌های کانون به زبان انگلیسی و کتاب‌های بدون متن (سایلنت‌بوک)، آثار برگزیده تصویرگری کتاب‌های کانون و نقاشی کودکان و نوجوانان در معرض دید مخاطبان قرار می‌گیرد.

همچنین نمایش پویانمایی‌های منتخب کانون، پخش نماهنگ معرفی کانون به زبان روسی و توزیع بروشور‌های روسی‌زبان درباره فعالیت‌های کانون از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این رویداد است.

عروسک‌های بومی ایران در روسیه

بخشی از حضور کانون در هفته فرهنگی ایران به معرفی عروسک‌های بومی و سنتی ایران اختصاص دارد. عروسک‌های «بی‌بی بیگک»، «تَکَم» و «دوتوک» همراه با شناسنامه و توضیح‌هایی به زبان روسی در این رویداد به نمایش گذاشته می‌شوند تا بخشی از فرهنگ، آیین‌ها و میراث بومی مناطق مختلف ایران را به مخاطبان معرفی کنند.

کتاب‌عروسک «دوتوک؛ عروسک کودک بلوچی» و «بی‌بی‌بیگک» نیز از انتشارات کانون پرورش فکری در کنار این عروسک‌ها به روسیه می‌روند تا با نام «ایران جان»، پیام کودکان میناب را در این رویداد بین‌المللی همراه خود داشته باشند؛ آثاری که روایت‌گر بخشی از فرهنگ و زندگی کودکان ایران خواهند بود.

«هفته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روسیه» با حضور مجموعه‌ای از سازمان‌ها و نهاد‌های ایرانی و هنرمندان رشته‌های مختلف برگزار می‌شود و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، نمایندگی بخش کودک و نوجوان را در این رویداد بر عهده دارد.

این برنامه با دعوت طرف روسی و با حضور فعالان فرهنگ و هنر دو کشور، از ۳ تا ۱۴ مهر ۱۴۰۵ در مسکو، سنت‌پترزبورگ، کازان و آستاراخان برگزار خواهد شد.