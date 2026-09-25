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در نیمه نخست امسال ۶۰۰ کیلومتر رگلاژ، ۱۵۰ کیلومتر شنریزی و ۵۲ کیلومتر خطکشی در محورهای اصلی و فرعی شهرستان چالدران اجرا شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان چالدران از اجرای مجموعهای از طرحهای عمرانی، نگهداری، ایمنسازی و بهسازی راههای اصلی، روستایی و مرزی شهرستان در ششماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد.
آقایی گفت: در حوزه ابنیه فنی، احداث پل قرخبلاغ با سه دهانه ۱۳ متری و ارتفاع ۶ متر، اجرای ۴۰۰ متر شمع درجا، نصب ۲۱ تیر بتنی و زیرسازی و آسفالت ۳۵۰ متر از محدوده پل انجام شد. همچنین یک پل سهمتری در محدوده روستای قرخبلاغ احداث شد.
وی افزود: ۲.۵ کیلومتر روکش آسفالت محور چالدران ـ خوی با اعتبار ۱۰ میلیارد تومان، تعمیرات اساسی سه دستگاه پل با اعتبار ۱.۵ میلیارد تومان و ۵۲ کیلومتر خطکشی در محورهای اصلی و روستایی اجرا شد.
آقایی ادامه داد: در راههای روستایی، ۲.۵ کیلومتر از محور بابااحمد با اعتبار ۲۵ میلیارد تومان بهسازی و آسفالت و ۱۲ کیلومتر زیرسازی در محورهای محلملو، تغنیت، ارکوین و عرفات انجام شد. همچنین ۱۸ کیلومتر زیرسازی راه هشت روستا با اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومان اجرا شد.
وی گفت: ۶۰۰ کیلومتر راه روستایی و ۱۴۵ کیلومتر راه مرزی تسطیح و رگلاژ، بیش از ۱۵۰ کیلومتر شنریزی و اصلاح آبشستگی و ۳۵ کیلومتر شانهسازی و چالهپرکنی با مصرف ۳۰۰ تن آسفالت گرم و سرد انجام شد.
رئیس اداره راهداری چالدران افزود: ۳۰۰ دستگاه تابلو و علائم جادهای نصب، ترمیم و تعمیر و ۴۸ گشت تلفیقی با همکاری پلیس راه برای کنترل ناوگان و نظارت بر حملونقل عمومی برگزار شد.
آقایی خاطرنشان کرد: بازگشایی ۶۰ مسیر مسدودشده بر اثر سیل، لایروبی ۲۵ دستگاه پل، اجرای ۴۵ کیلومتر کانال هدایت آب، ایمنسازی سهراهی آیدانه، ۳۷ مورد لاشهبرداری، ۱۰ کیلومتر علفزنی، رفع سه نقطه حادثهخیز، جمعآوری ۳۰۰ تن نخاله و ۲۵۰ تن ریزش و رسوب از دیگر اقدامات این مدت بود.
وی ادامه داد: نصب دو سرعتکاه استاندارد، حذف ۱۰ سرعتگیر غیراستاندارد، رنگآمیزی چهار سرعتکاه و پایه ۱۶۰ تابلو و شستوشوی علائم ایمنی در ۱۸۰ کیلومتر از محورهای مواصلاتی نیز انجام شد.