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نایبرئیس اول مجلس شورای اسلامی گفت: امسال مجوز اختصاص ۲۰۰ میلیون لیتر سوخت گازوئیل برای بخش کشاورزی استان اردبیل دریافت و تخصیصدادهشده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ علی نیکزاد در نشست مسئولان سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل با اشاره به رویکرد مجلس در حمایت از دولت افزود: حمایت از بخش کشاورزی بهعنوان یکی از محورهای اصلی اقتصاد استان اردبیل در دستور کار قرار دارد و تلاش میکنیم با تأمین نیازهای اساسی این بخش، زمینه توسعه و رونق هرچه بیشتر کشاورزی استان فراهم شود.
صدیف بدری نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی هم در این نشست، با اشاره به اهمیت بخش کشاورزی گفت: حوزه امنیت غذایی از اهمیت ویژهای برخوردار است و کشاورزان استان اردبیل در این عرصه، پیشقراولان تأمین سفره مردم و از زحمتکشترین اقشار جامعه هستند و باید از تلاشهای آنان قدردانی شود.
وی ادامه داد: حمایت از کشاورزان و رفع مشکلات آنان در حوزههای مختلف از جمله تأمین آب، سوخت و نهادههای کشاورزی از اولویتهای نمایندگان استان در مجلس است.
بدری تأکید کرد: با همکاری مسئولان استانی و کشوری، تلاش میکنیم زمینه توسعه هرچه بیشتر بخش کشاورزی استان اردبیل فراهم شود تا کشاورزان بتوانند با اطمینان بیشتری به تولید و تأمین امنیت غذایی کشور ادامه دهند.
همچنین جعفر گوهرگانی معاون آبوخاک وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر حمایت از اجرای طرحهای زیربنایی این بخش گفت: همه تلاش خود را برای حمایت از بخش کشاورزی، بهویژه در زمینه اجرای پروژههای آبوخاک، به کار خواهیم گرفت.
وی با اشاره به طرح انتقال آب پیلهسهران اردبیل گفت: با بهرهبرداری از مرحله نخست این طرح در بهمنماه امسال، شاهد تحول چشمگیری در بخش کشاورزی استان اردبیل خواهیم بود که موجب افزایش تولید و رونق اقتصادی منطقه خواهد شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل هم در این جلسه گفت: با حمایت نمایندگان، اقدامات خوبی در بخش کشاورزی استان انجام شده و از محل منابع مختلف ۵۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرحهای آبوخاک استان تخصیصیافته است.
علیحسین احدی عالی با اشاره به وجود نزدیک به ۲ هزار کیلومتر کانال انتقال آب کشاورزی در دشت اردبیل ادامه داد: بخش قابلتوجهی از این شبکهها به دلیل قدمت بالا نیازمند مرمت و بازسازی است و بازسازی و بهسازی جادههای بین مزارع نیز از دیگر نیازهای مهم بخش کشاورزی استان به شمار میرود.
وی تأکید کرد: در صورت تأمین اعتبارات موردنیاز، اقدامات مؤثری برای مرمت شبکههای آبیاری و بهسازی زیرساختهای بخش کشاورزی استان اردبیل انجام خواهد شد.