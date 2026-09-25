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واژگونی خودروی ساینا در جاده اقلید_یاسوج یک فوتی و چهار مصدوم بر جای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس اورژانس شهرستان اقلید در تشریح این حادثه گفت: گزارش واژگونی یک دستگاه خودروی ساینا در محور اقلید_یاسوج نرسیده به گردنه آسپاس، به مرکز پیام اورژانس ۱۱۵ اعلام شد.
محسن رضایی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، دو تیم از کارشناسان اورژانس با دو دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شدند.
او در پایان گفت: در این حادثه، یک نفر به علت شدت جراحات وارده در صحنه جان خود را از دست داد و چهار مصدوم پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی برای ادامه روند درمان به بیمارستان ولیعصر (عج) منتقل شدند.