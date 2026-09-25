پخش زنده
امروز: -
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد بر تسریع در اجرای طرحهای راهسازی و راهداری استان یزد، رفع موانع اجرایی و استفاده بهینه از ظرفیتهای اعتباری تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، نشست کارگروه راههای استان یزد به ریاست سیدمهدی طلائیمقدم معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد و با حضور جمعی از مدیران و مسئولان دستگاههای اجرایی برگزار شد.
در این نشست، آخرین وضعیت طرحهای مهم راه سازی و راهداری استان یزد بررسی و مسائل و موانع پیشروی اجرای این طرحها بهصورت تخصصی مورد بحث و پیگیری قرار گرفت.
احداث زیرگذر شهید موحدین برای دسترسی به شهرک پردیس زندگی یزد یکی از محورهای اصلی این نشست بود. در این بخش، آخرین وضعیت طرح و موانع موجود برای آغاز عملیات اجرایی بررسی و بر پیگیری رفع مشکلات و تسریع در روند اجرای آن تأکید شد.
همچنین آخرین وضعیت طرح جاده ندوشن ـ ورزنه و روند پیشرفت این طرح مورد بررسی قرار گرفت و درباره اقدامات لازم برای ادامه عملیات اجرایی آن بحث و تبادل نظر شد.
در ادامه، موضوع جذب اعتبارات موضوع تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون معادن برای ساخت و توسعه راههای شمال استان یزد بررسی شد و آخرین وضعیت تأمین و تخصیص اعتبارات این بخش مورد پیگیری قرار گرفت.
در بخش دیگری از این نشست، رستگاری مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان یزد گزارشی از عملکرد این ادارهکل در زمینه اجرای روکش آسفالت محورهای استان در شش ماه نخست سال ۱۴۰۵ ارائه کرد.
بر اساس این گزارش، در این مدت ۱۰ هزار و ۵۱۵ تن قیر مصرف و ۲۴۱ هزار و ۲۷۴ تن آسفالت تولید و اجرا شده است و در مجموع ۱۴۲ کیلومتر از محورهای استان یزد روکش آسفالت شده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد در این نشست با تأکید بر اهمیت توسعه و بهسازی شبکه راههای استان یزد، خواستار پیگیری مستمر طرحهای راه سازی و راهداری، رفع موانع اجرایی و بهرهگیری بهینه از ظرفیتهای اعتباری برای تسریع در اجرای طرحها شد.