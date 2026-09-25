به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدصادق سعادتیان، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: این آزمون کمبود دفتریاران دفاتر اسناد رسمی را جبران می‌کند.

به گفته سیدصادق سعادتیان، «تاکنون حدود ۱۶ هزار دفتر اسناد رسمی برای فعالیت از سازمان ثبت اجازه فعالیت گرفتند که نزدیک ۱۵ هزار دفتر در حال فعالیت هستند.»

بر اساس قانون دفاتر اسناد رسمی، هر دفتر اسناد رسمی می‌تواند دو دفتریار داشته باشد. دفتریار اول معاون سردفتر اسناد رسمی است که از طرف سردفتر به سازمان ثبت معرفی می‌شود تا در آزمون سنجش صلاحیت علمی شرکت کند.

آزمون دفتریاری رقابتی نیست و شرکت کنندگان باید حدنصاب لازم را دریافت کنند.

دفاتر اسناد رسمی مرجع وصول حقوق دولتی و عمومی است که یکی از وظایف دفتریاران نظارت بر وصول صحیح حقوق دولتی است.

آمار‌های رسمی نشان می‌دهد؛ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال ۱۴۰۴، بیش از ۱۵۰ میلیون خدمت ثبتی الکترونیک داشته است.