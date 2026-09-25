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تیم ملی هندبال قطر با پیروزی مقابل ژاپن، به عنوان صدرنشین گروه یک راهی مرحله یکچهارم نهایی بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا شد تا حریف ایران در این مرحله باشد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه مسابقات هندبال بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، صبح امروز (جمعه ۳ مهر) در آخرین دیدار مرحله گروهی، تیمهای ملی قطر و ژاپن به مصاف یکدیگر رفتند تا تکلیف صدرنشین گروه A و حریف تیم ملی ایران در مرحله یکچهارم نهایی مشخص شود.
در این دیدار که از همان دقایق ابتدایی با برتری قطریها همراه بود، تیم ملی قطر موفق شد با نتیجه ۳۷-۲۸ از سد ژاپن عبور کند و با کسب عنوان صدرنشین گروه A، جواز حضور در مرحله یکچهارم نهایی را به دست آورد.
به این ترتیب، تیم ملی هندبال قطر در مرحله یکچهارم نهایی مقابل شاگردان نناد کلاییچ قرار خواهد گرفت. قطریها که سابقه کسب ۶ عنوان قهرمانی در رقابتهای قهرمانی آسیا را در کارنامه دارند، با کسب سه مدال طلا، یک نقره و یک برنز، از تیمهای پرافتخار هندبال در ادوار بازیهای آسیایی نیز به شمار میروند.
قطر که در سه دوره گذشته بازیهای آسیایی عنوان قهرمانی را به دست آورده، در این دوره از رقابتها نیز با عملکردی قابل توجه، خود را به عنوان یکی از مدعیان اصلی معرفی کرده است.
تیم ملی هندبال ایران هم در این دوره با رویکرد جوانگرایی و تغییر نسل در بازیهای آسیایی حضور پیدا کرده است؛ رویکردی که فرصت ارزشمندی را برای بازیکنان جوان فراهم کرده تا در سطحی همچون بازیهای آسیایی، تجربه بینالمللی بیشتری کسب کنند. در این مسیر، نگاه ویژه وزیر ورزش و جوانان به توسعه و آینده هندبال نیز از عوامل مؤثر در فراهم شدن فرصت حضور این تیم در ناگویا و افزایش تجربه نسل جدید هندبال ایران بوده است.
دیدار تیمهای ملی ایران و قطر در مرحله یکچهارم نهایی بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، فردا (شنبه ۴ مهر) از ساعت ۱۰:۳۰ صبح به وقت تهران برگزار خواهد شد.
تیم ملی هندبال ایران با این نفرات به بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا اعزام شده است:
محمد سیاوشی، محمدرضا اورعی، بهشاد فاتحیزاده، امید عنایتیجو، محمدحسین فرخی زرندی، یونس آثاری، علی حیدریان، صابر حیدری، روح الله عادلخانی، محمدمهدی بهنامنیا، علی امیر یوسفی، مهران رهنما، امیدرضا سرپوشی، علیرضا پیرزاده اهوازی، محمدرضا کاظمی و میلاد قلندری
کادر فنی و سرپرستی تیم ملی هندبال را نیز نناد کلاییچ (سرمربی)، حمید صادقشاهنشین (مربی)، فرید علیمرادی (مربی دروازهبانها)، محسن طاهری (مشاور فنی و آنالیزور)، ایرج رضایی (سرپرست) و علی بخشی (ماسور) تشکیل میدهند.