۲۰۸ شب است که پرچم ایران در میدان ۲۲ بهمن ایلام و دیگر شهرستانها ، هر شب بر فراز میدان می‌ماند و مردم زیر سایه آن، ایستادگی خود را در حمایت از رهبر و نظام اعلام می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ در میدان ۲۲ بهمن ایلام و در دیگر میادین شهرستان های استان ، شمارش شب‌ها از ۲۰۰ گذشته است. ۲۰۸ شب است که مردم این دیار، هر شب، بدون خستگی، زیر پرچم سه‌رنگ ایران در میدان حاضر می‌شوند.

این بار، صدایشان دو جهت داشت، حمایت از رهبر انقلاب و قدردانی از سخنرانی رئیس‌جمهور در سازمان ملل.

آنها گفتند مواضع قاطع رئیس‌جمهور در عرصه بین‌المللی، بازتاب خواست ملت ایران بود و حمایت از رهبر، خط قرمزشان است.

پرچمی که هر شب بر فراز این میدان می‌ماند، حالا شده است نماد مردمی که می‌خواهند بمانند و بگویند ایران، با وحدت، ایستاده است.