هواشناسی بوشهر از افزایش سرعت باد و همچنین رطوبت و شرجی هوا تا اواسط هفته آینده خبر داد.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: با توجه به نقشه‌های هواشناسی تا روز سه شنبه، غبار محلی، گاهی افزایش سرعت باد، در برخی مناطق در ساعت‌هایی افزایش ابر و در مناطق ساحلی افزایش رطوبت و شرجی از پدیده‌های غالب در سطح استان و روی دریا خواهند بود.

هادی سالاری افزود: همچنین دمای هوا از روز سه‌شنبه کاهش نسبی خواهد داشت.

وی آسمان استان را صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی پیش‌بینی کرد.

کارشناس هواشناسی بوشهر گفت: وزش باد متغیر، بیشتر جنوب غربی تا شمال غربی با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت و از امشب در فراساحل شمالی و مرکزی ۱۲ تا ۴۴ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

وی ارتفاع موج دریا را ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتیمتر و از امشب در فراساحل شمالی و مرکزی ۶۰ تا ۱۲۰ گاهی تا ۱۵۰ سانتیمتر پیش‌بینی کرد.

سالاری گفت: فردا در بندر بوشهر زمان جزر اول دریا ۰۰:۵۰ دقیقه بامداد، مد اول دریا ساعت ۰۷:۰۰، جزر دوم ساعت ۱۳:۳۰ و مد دوم ساعت ۱۹:۳۵ دقیقه خواهد بود.