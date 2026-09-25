شهردار تبریز مطرح کرد؛
تکمیل مقبرالشعرا به ۲ همت اعتبار نیاز دارد
شهردار تبریز با اشاره به ضرورت تکمیل طرح مقبرالشعرا گفت:برای این طرح حدود ۲ همت اعتبار نیاز است.
وی با اشاره به اجرای طرح های مختلف عمرانی، هویتی، ترافیکی، فضای سبز و هوشمندسازی در این شهر گفت: توسعه با شعار دادن اتفاق نمیافتد و برای پیشرفت تبریز باید از ظرفیتهای موجود بهدرستی استفاده و زمینه تقویت این ظرفیتها فراهم شود.
وی با قدردانی از تلاش خبرنگاران و فعالان رسانهای اظهار کرد: رسانه میتواند مکمل خدمات شهری و برنامههای مدیریت شهری باشد و امیدواریم بتوانیم از این ظرفیت برای معرفی اقدامات و برنامههای مدیریت شهری تبریز استفاده کنیم.
وی با اشاره به صدور پروانههای ساختمانی در تبریز افزود: سال گذشته ۷۶۰ هزار مترمربع پروانه صادر شد و این میزان امسال به دو میلیون و ۶۰۰ هزار مترمربع رسیده است.
شهردار تبریز با اشاره به اجرای طرح های هویتی در این دوره مدیریت شهری بیان کرد: سیاست شهرداری و شورای اسلامی شهر در این دوره، اجرای طرح های هویتی بوده است که از جمله آن میتوان به خانه کلکتهچی و پارک شهر در محل پستخانه قدیم اشاره کرد.
وی ادامه داد:مقرر شده است طرح باقرخان تا پایان سال به اتمام برسد و اشک یتیم(طرح اعتصامی) نیز تا پایان سال به بهرهبرداری برسد.
هوشیار با اشاره به موضوع ترافیک در تبریز گفت: ترافیک موضوعی چندوجهی است و در سه، چهار سال گذشته علاوه بر اقدامات زیرساختی، مسیرگشایی، احداث پلها و اصلاحات که از برنامههای کوتاهمدت مدیریت ترافیک بودهاند، اقدامات اساسی برای هوشمندسازی ترافیک نیز در دستور کار قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه روزانه حدود یک میلیون خودرو در تبریز تردد میکند افزود: برای کنترل و مدیریت ترافیک، یک هزار دوربین خریداری شده است و سیاست اصلی ما حرکت به سمت مدیریت هوشمند ترافیک است.
شهردار تبریز با اشاره به توسعه فضای سبز اظهار کرد: در هفته دولت و هفته دفاع مقدس، ۳۰ فضای سبز احداث و به بهرهبرداری رسید و در مجموع در آرپادره سی حدود ۴۰۰ هکتار فضای سبز ایجاد کردهایم.
وی ادامه داد: باغ میوه چشمهلی باغ که افتتاح شد از جمله طرح های فضای سبز شهر است و تلاش میکنیم در سال آینده توسعه آن را ادامه دهیم. همچنین تملک باغات لاله نیز در دستور کار قرار دارد و مصوبه پارک بزرگ تبریز نیز روز سهشنبه در شورای اسلامی شهر مطرح شد.
هوشیار درباره برنامههای مدیریت شهری برای هوشمندسازی نیز گفت: پیش از این نمیتوانستیم بهطور جدی درباره مدیریت هوشمند صحبت کنیم، چرا که زیرساختهای لازم وجود نداشت، اما اکنون به دنبال معرفی سکوی تبریزیم به مردم هستیم تا شهروندان بتوانند خدمات مورد نیاز خود را از طریق این سکو دریافت کنند.
وی افزود: هدفگذاری ما ارائه حدود ۷۰ خدمت از طریق سکوی تبریزیم است و از مجموعههای دانشبنیان و گروههای فکری و اندیشهای نیز دعوت میکنیم ایدههای خود را ارائه دهند تا در صورت امکان، بودجه مورد نیاز آنها برای سال آینده پیشبینی شود.
شهردار تبریز در ادامه با اشاره به ترافیک محدوده عمارت کلاهفرنگی گفت: احداث پارکینگ با ظرفیت یک هزار و ۵۰۰ خودرو در این محدوده در برنامهریزی قرار دارد و تلاش میکنیم این طرح طی شش ماه به اتمام برسد که در این صورت بخش قابل توجهی از مشکل ترافیکی این محدوده برطرف خواهد شد.
وی درباره پناهگاهها و فضاهای امن شهری اظهار کرد: پناهگاههای شهری نیازمند ظرفیت و زیرساخت مناسب هستند و تبریز در حال حاضر حدود ۴۰ کیلومتر مترو در زیر زمین دارد که با توجه به جمعیت و شرایط شهر، ظرفیت قابل توجهی محسوب میشود.
هوشیار افزود: حدود یک هزار و ۵۰۰ هکتار فضای امن در قالب پدافند غیرعامل در تبریز تعریف کردهایم و تلاش میکنیم تجهیزات مرتبط با مدیریت بحران را نیز در سطح مناسبی تامین کنیم.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه ورزش شهری گفت: در این دوره مدیریت شهری ۹۰ طرح ورزشی احداث کردهایم که اهمیت این زیرساختها در شرایط مختلف بیش از گذشته مشخص شده است.
شهردار تبریز همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای ملی برای توسعه تبریز تاکید کرد.