بیست‌وسومین یادواره شهدای روستای پهنه‌کلای ساری با حضور خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، مسئولان استانی در آستانه مبارکه تکیه پهنه‌کلا ی ساری برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ بیست‌وسومین یادواره شهدای روستای پهنه‌کلای ساری، همزمان با ایام وفات حضرت فاطمه معصومه (س) و با گرامیداشت مقام شامخ شهدای دفاع مقدس و شهدای جنگ رمضان،در آستانه مبارکه تکیه پهنه‌کلا برگزار شد.

این آیین معنوی با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران و مردم شهیدپرور منطقه همراه بود و با سخنرانی حجت‌الاسلام ابراهیم یعقوبیان، امام جمعه آمل، مدیحه‌سرایی علی کلهر و اجرای روح‌الله مشایخ برگزار شد.

حجت‌الاسلام یعقوبیان در این مراسم با تأکید بر اینکه یادواره‌های شهدا تنها یک مراسم مناسبتی نیست، اظهار کرد: بزرگداشت شهدا، یادآوری رشادت‌ها و ایثارگری‌های آنان و فرصتی برای تجدید عهد نسل امروز و آینده با آرمان‌های شهیدان است.

وی افزود: باید ارزش‌ها و معروف‌ها را در جامعه فریاد زد تا به مرور زمان به ضد ارزش تبدیل نشوند و در جهاد تبیین نیز باید باورها، اصول و ارزش‌های اسلامی و انقلابی را زنده نگه داشت تا غبار زمان و فراموشی موجب بی‌تفاوتی نسبت به آنها نشود.

امام جمعه آمل با بیان اینکه ملت ایران قدردان خون شهدا و صبر و ایستادگی خانواده‌های آنان است، گفت: یادواره‌های شهدا باید با عظمت برگزار شود، چراکه چنین آیین‌هایی زمینه انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان و نوجوان را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به شرایط امروز جامعه و هجمه‌های مختلف دشمن، بر ضرورت دفاع از مکتب عاشورا و فرهنگ شهادت تأکید کرد و افزود: همان‌گونه که حضرت زینب (س) پیام عاشورا را زنده نگه داشت، امروز نیز زنده نگه‌داشتن راه شهیدان و انتقال پیام آنان به نسل‌های آینده وظیفه مردم و مسئولان است.

یعقوبیان شهادت را میراث گران‌بهای بندگان خاص خدا دانست و با اشاره به روحیه شهیدپروری مردم مازندران اظهار کرد: مردم ولایتمدار و شهیدپرور مازندران همواره روحیه ایثار و شهادت‌طلبی را در صحنه‌های مختلف به نمایش گذاشته‌اند.

وی با اشاره به حوادث هفت ماهه گذشته کشور؛ شهات آقای شهید و نیز شهادت فرماندهان ، کودکان و دانش‌آموزان ایرانی را از جلوه‌های تلخ این جنگ دانست و گفت: جامعه اسلامی باید با شناخت درست از مکتب عاشورا و سیره اهل‌بیت (ع)، فرهنگ مقاومت و ایستادگی را به نسل جدید منتقل کند.

حجت‌الاسلام یعقوبیان تکریم خانواده‌های شهدا و جانبازان را وظیفه‌ای عمومی دانست و خطاب به مسئولان اظهار کرد: باید در نشر ارزش‌ها و میراثی که شهیدان برای جامعه به یادگار گذاشته‌اند، کوشا باشیم و برای صیانت از این فرهنگ از تلاش دست نکشیم.

وی با تأکید بر اینکه امنیت، عزت و اقتدار کشور حاصل مجاهدت شهدا، ایثارگران و صبر خانواده‌های آنان است، خاطرنشان کرد: جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند شناخت دقیق راه شهیدان و بهره‌گیری از فرهنگ ایثار، مسئولیت‌پذیری و مقاومت است.

امام جمعه آمل همچنین بر استمرار حضور آگاهانه مردم در صحنه و ضرورت حفظ هوشیاری در برابر فشار‌ها و رویکرد‌های سیاسی دشمن تأکید کرد.