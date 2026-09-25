محمد مصلی‌نژاد، قهرمان نوجوان ورزش زورخانه‌ای جهرم، در مسابقات قهرمانی کشور با کسب مقام نخست رشته کباده، بر سکوی قهرمانی ایستاد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،محمد مصلی‌نژاد که به همراه مربی خود محسن راهداری راهی این رقابت‌ها در تهران شده بود، با اجرای قدرتمند خود توانست عنوان قهرمان کشور در رشته کباده را از آن خود کند.

این نوجوان جهرمی با ۸۰ امتیاز اختلاف نسبت به نفر دوم، با اقتدار به مقام نخست دست یافت.

مسابقات مسابقات قهرمانی کشور در رشته کباده به میزبانی تهران برگزار شد.