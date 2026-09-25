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امامجمعه گرگان گفت: سخنان صریح و شجاعانه رئیس جمهور در سازمان ملل، ملت ایران را مفتخر و سربلند کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، آيتالله سیدکاظم نورمفیدی در خطبههای نمازجمعه گرگان افزود: رئیسجمهوری اسلامی ایران در این سخنان، دنیای استکبار را مقتدرانه، مورد نقد کوبنده قرار داد و تنقاض عمل در مجامع بینالمللی را زیر سوال برد.
آیتالله نورمفیدی ادامه داد: دکتر پزشکیان، عزتمندانه جفاهایی که به ملت ایران شد، یادآوری و مواضع جمهوری اسلامی ایران را تشریح کرد.
وی تاکید کرد: ما، از جنگ نمیترسیم و اگر جنگی به ما تحمیل شود، عقبنشینی نخواهیم کرد ، از دیپلماسی هم گریزان نیستیم.