به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، آيت‌الله سیدکاظم نورمفیدی در خطبه‌های نمازجمعه گرگان افزود: رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در این سخنان، دنیای استکبار را مقتدرانه، مورد نقد کوبنده قرار داد و تنقاض عمل در مجامع بین‌المللی را زیر سوال برد.

آیت‌الله نورمفیدی ادامه داد: دکتر پزشکیان، عزت‌مندانه جفاهایی که به ملت ایران شد، یادآوری و مواضع جمهوری اسلامی ایران را تشریح کرد.

وی تاکید کرد: ما، از جنگ نمی‌ترسیم و اگر جنگی به ما تحمیل شود، عقب‌نشینی نخواهیم کرد ، از دیپلماسی هم گریزان نیستیم.