مدیرعامل شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی درباره نقش کلیدی کارگاه مرکزی و متخصص‌های داخلی در تعمیرات اساسی امسال، گفت: مجتمع گاز پارس جنوبی با پایان موفقیت‌آمیز عملیات تعمیرات اساسی در پالایشگاه‌های خود، آماده فرآورش حداکثری و پایدار گاز برای تأمین نیاز کشور در ماه‌های سرد سال شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ غلام عباس حسینی، با اشاره به پایان عملیات تعمیرات اساسی در پالایشگاه‌های دوازده‌گانه مجتمع افزود: با توجه به محدودیت‌های پیش‌رو، ۶ پالایشگاه در برنامه‌های تعمیراتی قرار داشتند و این عملیات بر اساس برنامه زمان‌بندی و با رعایت الزام‌ها و استاندارد‌های ایمنی پایان یافت. پالایشگاه‌های مجتمع گاز پارس جنوبی با آمادگی کامل در مسیر تولید پایدار و حداکثری گاز مورد نیاز کشور قرار گرفتند.

وی ادامه داد: تعمیرات اساسی امسال با هدف افزایش آمادگی عملیاتی، حفظ قابلیت اطمینان تجهیزات و فراهم‌کردن شرایط مناسب برای تداوم فرآورش گاز در ماه‌های سرد سال اجرا شد و در این مسیر، آماده‌سازی تجهیزات کلیدی و تأسیسات راهبردی پالایشگاه‌ها با جدیت دنبال شد.

مدیرعامل شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی با تأکید بر نقش توان داخلی در اجرای موفق این برنامه‌ها تصریح کرد: بخش قابل توجهی از فعالیت‌های تعمیراتی با اتکا به ظرفیت‌های داخلی، دانش و تجربه متخصصان مجتمع و اقدام‌های نوآورانه انجام شد و کارگاه مرکزی مجتمع با توانمندی در حوزه تعمیر، بازسازی و ساخت قطعات و تجهیزات، نقش مؤثری در پشتیبانی از عملیات تعمیرات اساسی ایفا کرد.

حسینی ادامه داد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی افزون‌بر پشتیبانی از استمرار تولید، زمینه افزایش آمادگی عملیاتی و کاهش وابستگی به منابع خارجی را فراهم کرده است و مجتمع گاز پارس جنوبی استفاده حداکثری از توان شرکت‌های داخلی، سازندگان و متخصصان ایرانی را در اولویت قرار می‌دهد.

وی با اشاره به اهمیت استمرار تولید گاز در ماه‌های سرد سال یادآور شد: امیدواریم با آمادگی ایجادشده در پالایشگاه‌های مجتمع، در ماه‌های سرد سال بتوانیم حداکثر ظرفیت فرآورش و تولید گاز را با پایداری و بدون وقفه در اختیار شبکه سراسری قرار دهیم و در خدمت مردم شریف کشورمان باشیم.

مدیرعامل شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی با تأکید بر اهمیت استمرار مدیریت مصرف انرژی و همراهی مصرف‌کنندگان با صنعتگران حوزه گاز گفت: در کنار تلاش صنعت گاز برای تأمین پایدار انرژی، مدیریت مصرف از سوی مصرف‌کنندگان و همراهی مردم با صنعتگران حوزه گاز اهمیت ویژه‌ای دارد و انتظار می‌رود هم‌وطنان عزیز، به‌ویژه در روز‌های سرد سال، رعایت الگوی مصرف، صرفه‌جویی و مصرف بهینه گاز را سرلوحه قرار دهند تا امکان بهره‌مندی پایدار از این نعمت ملی برای همه فراهم باشد.