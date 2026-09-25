«دفاع ادامه دارد» قاب ماندگار سیمای خراسان جنوبی از ایثار و حماسهآفرینی شهدا در گستره ملی
همزمان با هفته دفاع مقدس و برگزاری دومین کنگره ملی شهدای خراسان جنوبی ویژه برنامه زنده تلویزیونی «دفاع ادامه دارد» روی آنتن سیمای خاوران میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، همزمان با فرارسیدن هفته دفاع مقدس و برگزاری دومین کنگره ملی ۲۴۰۰ شهید خراسان جنوبی، سیمای خاوران با استقرار تیمهای فنی و تولیدی خود در محل برگزاری اجلاسیه پایانی این رویداد بزرگ، ویژه برنامه زنده تلویزیونی «دفاع ادامه دارد» را روی آنتن میبرد.
این ویژه برنامه تلویزیونی با هدف ترویج فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت، هر شب به صورت زنده از محل اجلاسیه نهایی کنگره پخش میشود و با بهره گیری از قاب تصویر، خاطرات، رشادتها و سبک زندگی شهدای خراسان جنوبی را برای مخاطبان و نسل جوان بازخوانی و به تصویر میکشد.
«دفاع ادامه دارد» به تهیهکنندگی حسن اکبری، از ۳۱ شهریور تا ۷ مهر هر روز از ساعت ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۰۰ به صورت زنده از سیمای شبکه خاوران مهمان خانههای مخاطبان میشود.
«سخن ناب»: بازخوانی بیانات راهگشای رهبر معظم انقلاب پیرامون ارزشهای ایثار و شهادت، «رد پای ماندگار»: معرفی شهدای کمتر شناخته شده و بازخوانی سیره این اسطورههای گمنام، «از یاد نرفتگان»: معرفی تفصیلی و تبیین نقش شهدای شاخص خراسان جنوبی در دوران دفاع مقدس، «شمارش حماسه»: روزشمار رویدادها، عملیاتها و وقایع سرنوشت ساز هشت سال دفاع مقدس، «میدان در میدان»: گزارشهای میدانی جذاب و مردمی با حضور گزارشگر در میان حاضران و شرکت کنندگان در اجلاسیه، «راویان حماسه»: گفتوگوهای ویژه و زنده با مهمانان شاخص، راویان و پیشکسوتان جهاد و مقاومت، «ایران ماندگار» و «ولههای حماسه»: پخش نماهنگها، سرودها و میانبرنامههای حماسی، ملی و میهنی از جمله آیتمهای این برنامه است.
همزمان با اجرای این ویژه برنامه، استودیوی دوم شبکه خاوران نیز در محل اجلاسیه راهاندازی و تجهیز شده است که مسئولیت هدایت و مدیریت ارتباطات زنده تلویزیونی با مراکز صدا و سیمای سراسر کشور را بر عهده دارد.
از طریق این پل ارتباطی زنده، هر شب حال وهوای معنوی، جلوههای پرشور حضور مردم، برنامههای فرهنگی و پیام کنگره ملی ۲۴۰۰ شهید دیار خاوران روی آنتن شبکههای مختلف استانی در سراسر کشور قرار میگیرد تا نام و سیره شهدای خراسان جنوبی در گستره ملی بدرخشد.
این پوشش زنده تلویزیونی و ارتباط با استانهای کشور به تهیه کنندگی مهدی مودی، هر شب از ساعت ۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰ به روی آنتن میرود و دومین کنگره ملی شهدای خراسان جنوبی را مهمان قاب تصویر هم وطنان در سراسر ایران اسلامی میکند.