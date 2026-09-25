

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مهدی علی‌نژاد، دبیرکل کمیته ملی المپیک، پس از کسب مدال نقره مهدی الفتی در فینال پرش خرک بازی‌های آسیایی ناگویا، این موفقیت را به مردم ایران و جامعه ژیمناستیک تبریک گفت و اظهار داشت: خوشحالم که دو جوان خوب ما موفق شدند دو مدال نقره برای ایران کسب کنند. آقای الفتی مدال خود را تکرار کرد و در خرک حلقه نیز برای نخستین بار موفق به کسب مدال نقره بازی‌های آسیایی شدیم.

وی افزود: مدال نقره آرمان خدایی در شرایطی به دست آمد که تا امروز هیچ رویداد بین‌المللی را تجربه نکرده بود و این موضوع نشان‌دهنده استعداد‌های بسیار خوبی است که در کشورمان در رشته ژیمناستیک وجود دارد. اگر این استعداد‌ها را کشف، استعدادیابی و به‌خوبی پرورش دهیم، ژیمناستیک می‌تواند به یکی از رشته‌های مدال‌آور مستمر برای ایران تبدیل شود.

دبیرکل کمیته ملی المپیک ادامه داد: وقتی یک رشته در دو دوره متوالی بازی‌های آسیایی مدال کسب می‌کند و در المپیک نیز سهمیه به دست می‌آورد، نشان‌دهنده ظرفیت‌ها و قابلیت‌های آن رشته است. البته موفقیت ژیمناستیک ایران تنها به یک یا دو چهره محدود نمی‌شود. پیش از این نیز ورزشکارانی مانند احمدکهتری و در نسل‌های قبل‌تر، کیخا و دیگر ملی‌پوشان، مدال‌آور بوده‌اند.

علی‌نژاد خاطرنشان کرد: اینکه در سطح بازی‌های آسیایی پنج ورزشکار ایرانی را در فینال داشتیم، اتفاق بسیار خوبی بود. هر پنج ورزشکار ما در فینال حضور پیدا کردند و این نشان‌دهنده سطح خوب ژیمناستیک ایران است. امیدوارم با تدابیری که در فدراسیون اندیشیده خواهد شد، این روند به خوبی ادامه پیدا کند.

وی درباره آینده ژیمناستیک ایران گفت: امیدوارم به‌زودی بتوانیم مجدداً سهمیه المپیک کسب کنیم و ان‌شاءالله این بار مدال ژیمناستیک را در المپیک لس‌آنجلس نیز به دست آوریم.

دبیرکل کمیته ملی المپیک درباره عملکرد مهدی الفتی نیز گفت: در این رقابت شاهد بودید که الفتی با قهرمان المپیک رقابتی بسیار نزدیک داشت. واقعیت این است که او حتی می‌توانست برنده این رقابت باشد. وقتی چنین رقابتی در سطح بازی‌های آسیایی شکل می‌گیرد، دور از ذهن نیست که ان‌شاءالله در المپیک نیز شاهد چنین رقابتی باشیم و به مدال المپیک دست پیدا کنیم.