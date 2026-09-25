نخستین جشنواره استانی سماق با هدف معرفی ظرفیت‌های کشاورزی، اقتصادی و گردشگری منطقه ژاورود، با حضور مسئولان استانی و شهرستانی، تولیدکنندگان، بهره‌برداران و مردم در روستای ژان از توابع شهرستان سروآباد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، روستای ژان در منطقه ژاورود سروآباد، میزبان نخستین جشنواره استانی سماق بود؛ رویدادی که با محوریت معرفی این محصول بومی و ارزشمند و با هدف حمایت از تولیدکنندگان، توسعه کشت و فرآوری سماق و معرفی ظرفیت‌های گردشگری منطقه برگزار شد.

در این جشنواره، علاوه بر معرفی سماق و فرآورده‌های آن، توانمندی‌های روستاییان و محصولات بومی منطقه نیز به نمایش گذاشته شد و مسئولان بر ضرورت توسعه زنجیره تولید، فرآوری، بسته‌بندی و بازاریابی این محصول تأکید کردند.

حدود یک‌هزار هکتار از اراضی کردستان زیر کشت سماق

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کردستان در این جشنواره اظهار کرد: کردستان از استان‌های مستعد کشور در حوزه توسعه باغات است و سماق نیز با توجه به شرایط اقلیمی و ظرفیت‌های تولیدی استان، یکی از گونه‌های اولویت‌دار در برنامه‌های توسعه باغبانی محسوب می‌شود.

زاهد حاجی‌میرزایی افزود: در سال‌های اخیر اقدامات قابل توجهی برای توسعه کشت سماق در استان انجام شده و در حال حاضر حدود یک‌هزار هکتار از اراضی کردستان به کشت این محصول اختصاص دارد.

وی با اشاره به ضرورت ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای محصول سماق ادامه داد: توسعه صنایع تبدیلی، فرآوری و بسته‌بندی سماق در دستور کار قرار دارد و تلاش می‌شود با گسترش این بخش، زمینه افزایش ارزش افزوده محصول و حمایت بیشتر از تولیدکنندگان فراهم شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کردستان همچنین از حمایت این سازمان از کشاورزان علاقه‌مند به توسعه کشت سماق خبر داد و گفت: در زمینه تکثیر این گونه و تأمین نهال و مواد تکثیری اقدامات لازم انجام می‌شود و در بخش حمایت‌های مالی نیز یارانه‌هایی برای این منظور در نظر گرفته شده است.

حاجی‌میرزایی خاطرنشان کرد: کشاورزانی که در استان قصد توسعه فعالیت در زمینه کشت سماق را دارند، می‌توانند از حمایت‌های پیش‌بینی‌شده، از جمله کمک در تأمین بخشی از هزینه نهال و مواد تکثیری این محصول، بهره‌مند شوند.

جشنواره‌ها فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های بومی

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کردستان نیز در این جشنواره اظهار کرد: نخستین جشنواره سماق روستای ژان با پیگیری فرمانداری سروآباد و همکاری مردم، شورای اسلامی و دهیاری روستا برگزار شد و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی نیز در آن حضور داشتند.

ورمقانی افزود: برگزاری چنین جشنواره‌هایی دو هدف اصلی را دنبال می‌کند؛ نخست معرفی و ترویج محصولات ارزشمند کشاورزی منطقه در سطح ملی و بین‌المللی و دوم، حضور مسئولان در میان مردم برای آشنایی مستقیم با دغدغه‌ها، کمبود‌ها و مشکلات مناطق مختلف استان.

وی با اشاره به مطالبات مردم روستای ژان گفت: یکی از مهم‌ترین مطالبات اهالی، بهسازی جاده چهار کیلومتری روستا است که در این زمینه متعهد شدیم با پیگیری‌های لازم، این پروژه در برنامه‌ریزی‌های اعتباری سال آینده استان و شهرستان قرار گیرد.

نخستین جشنواره استانی سماق در روستای ژان، علاوه بر معرفی یکی از محصولات بومی و ظرفیت‌های کشاورزی کردستان، زمینه‌ای برای معرفی جاذبه‌های روستایی و گردشگری منطقه ژاورود و تقویت ارتباط میان تولیدکنندگان، مردم و مسئولان فراهم کرد.

برگزاری این رویداد می‌تواند زمینه توجه بیشتر به توسعه کشت سماق و تکمیل زنجیره تولید، فرآوری، بسته‌بندی و بازاریابی این محصول را در استان کردستان فراهم کند.