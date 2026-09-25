به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از دستگیری و بازداشت متهم مخل نظام ارزی کشور با بیش از ۴۲ میلیون یورو عدم رفع تعهد ارزی و پرونده فرار مالیاتی ۵۴ میلیارد تومانی خبر داد.

علینژاد با اعلام این خبر گفت: متهم م_ش برابر اعلام بانک مرکزی و گزارشات سازمان بازرسی کل کشور در چندین پرونده قضایی تشکیل شده تعهدات ارزی خود به میزان ۴۲ میلیون یورو را رفع تعهد نکرده و تحت تعقیب قرار گرفته است.

وی افزود: عمل متهم مزبور مصداق بارز اخلال در نظام ارزی کشور می‌باشد که بدین جهت با تشکیل پرونده قضایی تحت تعقیب قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری استان اضافه کرد متهم اصلی این پرونده با هماهنگی‌های قضایی و اشراف اطلاعاتی و اقدامات فنی پلیسی در پیرانشهر دستگیر و با صدور قرار تامین کیفری به زندان معرفی شد.



علینژاد افزود:علاوه بر موضوع عدم رفع تعهدات ارزی پرونده فرار مالیاتی به مبلغ ۵۴ میلیارد تومان نیز برای متهم تشکیل و در فرآیند قضایی قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری استان ادامه داد:همچنین با دستورات قضایی اموال منقول و غیر منقول متهم توقیف گردید تا حقوق بیت المال از این محل استیفاء شود.