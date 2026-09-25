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پیشبینی میشود امسال ۱۲ هزار تن نارنگی پیشرس از شهرستان جویبار روانه بازار شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جویبار در تشریح وضعیت مرکبات منطقه، گفت: جویبار در مجموع یک هزار و ۱۱۰ هکتار باغ نارنگی دارد که شامل ارقام پیشرس و محلی میشود و متوسط عملکرد هر هکتار از این باغات به ۳۰ تن میرسد.
عبدالله رحیمی با اشاره به استقبال باغداران از ارقام برتر و جدید، افزود: در بیشتر باغات شهرستان، ارقام پربازده جایگزین گونههای قدیمی شدهاند و همین موضوع، زمینه افزایش کیفیت و کمیت تولید را فراهم کرده است.
وی ادامه داد: بر پایه پایشهای میدانی که در آستانه فصل برداشت انجام شد، پیشبینی میشود از ۴۰۰ هکتار سطح زیر کشت نارنگی پیشرس، حدود ۱۲ هزار تن محصول برداشت و در اوایل پاییز به بازار عرضه شود.
مدیر جهاد کشاورزی جویبار گفت: گسترش کشت ارقام زودرس نارنگی، علاوه بر افزایش درآمد باغداران و ایجاد اشتغال پایدار، به تنظیم بازار مرکبات مازندران در آغاز پاییز کمک میکند و از فشار بر بازار ارقام دیررس میکاهد.