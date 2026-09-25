رئیس مجلس شورای اسلامی، به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس، شامگاه پنجشنبه دوم مهر، با حضور در منزل شهید والامقام سرلشکر «غلامرضا سلیمانی»، رئیس شهید سازمان بسیج مستضعفین که در جریان جنگ ۴۰ روزه توسط دشمن آمریکایی صهیونیستی به شهادت رسید، با خانواده معظم این شهید بزرگوار دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس، شامگاه پنجشنبه دوم مهر، با حضور در منزل شهید والامقام سرلشکر «غلامرضا سلیمانی»، رئیس شهید سازمان بسیج مستضعفین که در جریان جنگ ۴۰ روزه توسط دشمن آمریکایی صهیونیستی به شهادت رسید، با خانواده معظم این شهید بزرگوار دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

وی ادامه داد: این هفت ماه برای همه بسیار سخت گذشت درحالی‌که برای خانواه‌های شهدا بسیار سخت‌تر بود. غلامرضا سلیمانی فردی زحمتکش و پرتلاش بودند و بر خود وظیفه دانستم که خدمت خانواده این شهید برسم.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: از خدا می‌خواهم به شما صبر و اجر عطا کند. ما واقعاً به دعای شما احتیاج داریم و از خداوند می‌خواهیم که عاقبت‌به‌خیری نصیب همه ما شود که بهترین عاقبت به‌خیری نیز ختم به شهادت است و تا زمانی که جان در بدن داریم، تلاش و مجاهدتمان برای پیروزی و موفقیت جبهه اسلام است.

قالیباف افزود: همانگونه که امام شهیدمان فرمودند که تمام اسلام و تمام کفر در مقابل یک دیگر قرار گرفتند، مصداق روشن آن، همین امروز است. در این جنگ ترکیبی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی، از تمام لحاظ و ابعاد، به تمام معنا تمام شیاطین جمع شده و مقابل مردم ایران قرار گرفته‌اند.

وی افزود: دشمن با تمام توان آمد، اما به برکت شهدا، امام شهیدمان و همت و غیرت نیرو‌های مسلح و مردم عزیز توانستیم درس خوبی به دشمن بدهیم. البته امیدواریم که انسجام و وحدت ملت با دعای خیر خانواده‌های معزز شهدا در کشور روزبه‌روز بیشتر شود.

قالیباف در پایان گفت: به لطف خدا و تحت رهبری مقام معظم رهبری، ملت از خطرات و فتنه‌هایی که وجود دارد، عبور خواهد کرد.