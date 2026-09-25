در پی استقبال و مشارکت گسترده هموطنان، مهلت شرکت در پویش «مهر را پُست می‌کنیم» با هدف فراهم‌کردن فرصت بیشتر برای ارسال رایگان هدایای تحصیلی به دانش‌آموزان سیستان‌وبلوچستان، یک هفته تمدید شد.

استقبال مردم، پویش «مهر را پُست می‌کنیم» را یک هفته تمدید کرد

استقبال مردم، پویش «مهر را پُست می‌کنیم» را یک هفته تمدید کرد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، این پویش همزمان با آغاز سال تحصیلی و با مشارکت مردم در سراسر کشور آغاز شده و امکان ارسال رایگان لوازم‌التحریر، کیف و سایر ملزومات نو و مورد نیاز دانش‌آموزان را از طریق ادارات پست دولتی سراسر کشور به مقصد سیستان‌وبلوچستان فراهم کرده است.

در پی استقبال شهروندان از این طرح، مهلت مشارکت در پویش «مهر را پُست می‌کنیم» یک هفته دیگر تمدید شد تا خانواده‌ها و شهروندان فرصت بیشتری برای تهیه و ارسال هدایای تحصیلی داشته باشند.

بر اساس این طرح، هموطنان می‌توانند در مدت تمدیدشده، هدایای تحصیلی نو شامل انواع لوازم‌التحریر، کیف و دیگر ملزومات مورد نیاز دانش‌آموزان را به ادارات پست دولتی در سراسر کشور تحویل دهند و این مرسولات در چارچوب پویش، بدون دریافت هزینه به مقصد سیستان‌وبلوچستان ارسال خواهد شد.

هدایای جمع‌آوری‌شده پس از رسیدن به استان سیستان‌وبلوچستان، به اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان و مجمع خیرین حامی بازماندگان از تحصیل تحویل می‌شود تا میان دانش‌آموزان نیازمند توزیع شود.

پویش «مهر را پُست می‌کنیم» با هدف تقویت مشارکت اجتماعی و فراهم‌کردن زمینه دسترسی دانش‌آموزان به ملزومات تحصیلی، تلاش دارد پیوندی میان مردم سراسر کشور و دانش‌آموزان سیستان‌وبلوچستان ایجاد کند.

این پویش فرصتی برای هموطنان فراهم کرده است تا با اهدای بخشی از لوازم مورد نیاز دانش‌آموزان و استفاده از ظرفیت شبکه پستی کشور، در آغاز سال تحصیلی سهمی در حمایت از دانش‌آموزان این استان داشته باشند.