به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز همدان، فرمانده سپاه انصارالحسین استان همدان در این آیین با اشاره به ورود سپاه و بسیج به عرصه ورزش حرفه‌ای گفت: هدف اصلی سپاه از حضور در ورزش قهرمانی، الگوسازی برای جوانان بر اساس الگوی ایرانی اسلامی، هویت‌سازی و امیدآفرینی در میان نسل جوان است.

سردار زارعی کمال با تأکید بر نقش بی‌بدیل ورزش در حفظ هویت فرهنگی و تقویت روحیه جوانان تصریح کرد: ورزش، سنگر حفظ هویت و روحیه جوانان در برابر هجمه‌های دشمن است و جوانان، پرچم‌داران هویت ایرانی اسلامی هستند.

حمیدرضا حاجی‌بابایی، نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی هم گفت: ورزشکاران ولایی و انقلابی، الگوی فرهنگ ایرانی و پهلوانی هستند.

او با تأکید بر جایگاه ورزش در ترویج ارزش‌های ایرانی اسلامی و فرهنگ پهلوانی، بر لزوم حمایت از ورزشکاران متعهد و انقلابی تأکید کرد.

تیم فوتسال مقاومت همدان در گروه یک رقابت‌ها با کسب ۱۹ امتیاز جواز حضور در مرحله پلی‌آف را کسب کرد.

رقابت‌های لیگ امسال از هفته اول آبان‌ماه آغاز می‌ شود.