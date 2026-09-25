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مسئول واحد نظارت بر بهداشت عمومی دامپزشکی قم از کشف و معدومسازی ۴۰۰ کیلوگرم مرغ تاریخگذشته و غیربهداشتی از یکی از فروشگاههای این شهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، محسن حسینی، مسئول واحد نظارت بر بهداشت عمومی دامپزشکی قم اظهار کرد: پس از شناسایی این محموله، کارشناسان واحد نظارت بر بهداشت عمومی دامپزشکی قم بلافاصله در محل حاضر شدند و محموله غیربهداشتی را ضبط کردند.
وی افزود: این محموله پس از طی مراحل قانونی معدوم شد و با متخلف نیز برخورد قانونی صورت گرفت.
مسئول واحد نظارت بر بهداشت عمومی دامپزشکی قم با قدردانی از شهروندان برای گزارش تخلفات بهداشتی، گفت: سامانه ۱۵۱۲ به عنوان پل ارتباطی مستقیم مردم و دامپزشکی، گزارشهای مردمی را دریافت و در کوتاهترین زمان پیگیری میکند.
حسینی از شهروندان خواست هنگام خرید فرآوردههای خام دامی، به نشان دامپزشکی و تاریخ تولید و انقضای محصولات توجه کنند.
هفته گذشته نیز چهار هزار و ۸۱۰ کیلوگرم اسکلت مرغ فاسد در جریان گشت شبانه بازرسان فرآوردههای دامی در قم کشف و معدوم شده بود.