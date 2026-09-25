به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جلسه شورای پدافند غیرعامل استان به ریاست مهدی حداد معاون امنیتی و انتظامی استاندار آذربایجان‌غربی و با حضور مسعود پرستاری جانشین معاونت سلامت سازمان پدافند غیرعامل کشور و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی استان برگزار شد.

جلسه شورای پدافند غیرعامل استان به ریاست مهدی حداد معاون امنیتی و انتظامی استاندار آذربایجان‌غربی و با حضور مسعود پرستاری جانشین معاونت سلامت سازمان پدافند غیرعامل کشور و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی استان برگزار شد.

در این جلسه با رویکردی تهدیدمحور و مبتنی بر شاخص‌های علمی و مدیریتی، راهکار‌های ارتقای آمادگی و تاب‌آوری زیرساخت‌های حیاتی استان در برابر تهدیدات نوین مورد بررسی قرار گرفت.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار آذربایجان‌غربی در این جلسه با تأکید بر اهمیت راهبردی پدافند غیرعامل در تأمین امنیت پایدار و حفظ پایداری زیرساخت‌های استان، بر برنامه‌ریزی هدفمند برای برگزاری هفته نکوداشت پدافند غیرعامل از چهارم تا یازدهم آبان تأکید کرده و خواستار اجرای برنامه‌هایی همچون رزمایش، کارگاه‌های آموزشی، نمایشگاه و برنامه‌های رسانه‌ای با رویکرد علمی، عملیاتی و اثرگذار شد.

مهدی حداد همچنین بر تدوین تقویم اجرایی مشخص، تعیین متولیان برنامه‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها برای فرهنگ‌سازی عمومی تأکید کرد.

مدیریت و پایداری هوشمند زنجیره انرژی در بخش‌های صنعتی و خانگی از دیگر محور‌های این نشست بود و معاون استاندار آذربایجان‌غربی، انرژی را یکی از ارکان اصلی پایداری زیرساخت‌های حیاتی دانسته و بر ارتقای آمادگی، انعطاف‌پذیری و بازتوانی سریع شبکه‌های انرژی در شرایط بحرانی تأکید کرد. مدیریت بهینه مصرف، تنوع‌بخشی به منابع انرژی و استفاده از فناوری‌های نوین برای کاهش آسیب‌پذیری نیز از دیگر موارد مورد تأکید وی بود.

در ادامه، پایداری زنجیره حمل‌ونقل و زیرساخت‌های حیاتی مورد بررسی قرار گرفته و بر ایمن‌سازی و مقاوم‌سازی شبکه حمل‌ونقل، به‌ویژه پل‌ها به‌عنوان شریان‌های حیاتی، تأکید شد.

همچنین استفاده حداکثری از ظرفیت شرکت‌های بومی و توانمند در طراحی، اجرا و نگهداشت پروژه‌های حیاتی و تدوین نظام پایش و ارزیابی مستمر این زیرساخت‌ها مورد توجه قرار گرفت.

ارتقای پایداری سایبری و الکترونیکی، به‌ویژه زیرساخت‌های BTS و دکل‌های مخابراتی، از دیگر موضوعات این جلسه بود. حداد با اشاره به وابستگی روزافزون خدمات به فضای سایبری، تاب‌آوری سایبری را از مؤلفه‌های مهم امنیت ملی دانسته و بر تدوین سناریو‌های مقابله، برگزاری مانور‌های تخصصی و آموزش مستمر نیروی انسانی تأکید کرد.

دسترسی پایدار به شبکه تلفن همراه در پایانه‌های مرزی نیز در این جلسه بررسی شد و معاون استاندار آذربایجان‌غربی بر تقویت زیرساخت‌های ارتباطی، رفع نقاط کور، تأمین پایدار برق ایستگاه‌های BTS و توسعه فیبر نوری تأکید کرد. هماهنگی با اپراتور‌ها برای ارتقای کیفیت پوشش شبکه در پایانه‌های مرزی نیز از دیگر محور‌های مورد تأکید بود.

در پایان، مصوبات لازم برای پیگیری موضوعات مطرح‌شده به تصویب رسید و مقرر شد روند اجرای مصوبات و میزان پیشرفت اقدامات در جلسات آتی شورای پدافند غیرعامل استان ارائه و ارزیابی شود.