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تمرین امروز تیم ملی فوتبال ایران پس از دیدار مقابل ازبکستان، در زمین دانشگاه فرغانه برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تمرین امروز ملیپوشان فوتبال ایران در زمین چمن دانشگاه فرغانه برگزار شد و ۷۵ دقیقه به طول انجامید.
در این جلسه تمرینی، بازیکنانی که روز گذشته مقابل ازبکستان به میدان رفته بودند، برنامههای ریکاوری را زیر نظر اعضای کادر فنی انجام دادند تا روند بازگشت به شرایط مناسب جسمانی را پشت سر بگذارند.
سایر بازیکنان، اما تمرین متفاوت و پرفشاری داشتند. این گروه پس از انجام برنامههای بدنی و گرم کردن، در زمین چمن به مرور برنامههای تاکتیکی مورد نظر امیر قلعهنویی و کادر فنی پرداختند. بخشهای مختلف این تمرین با شدت بالا برگزار شد.
تمرین امروز تیم ملی میهمانهای ویژه هم داشت؛ تعدادی از دانشجویان دانشگاه فرغانه از نزدیک نظارهگر تمرین ملیپوشان بودند و در پایان نیز با بازیکنان تیم ملی عکس یادگاری گرفتند.