افزایش سطح زیر کشت آفتابگردان در مزارع لرستان
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان از افزایش سطح زیر کشت آفتابگردان در استان به ۲۱۰ هکتار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان در بازدید از مزارع شهرستان دورود گفت:در سال جاری ۲۱۰ هکتار از زمین های کشاورزی استان به کشت محصول آفتابگردان اختصاص یافته که بخش بیشتر این سطح، معادل ۱۶۰ هکتار در شهرستان دورود قرار دارد.
نامدار صیادی بیان کرد: سال گذشته سطح زیر کشت آفتابگردان در استان ۴۵ هکتار بوده که آمار امسال نشاندهنده ی رشد قابلتوجه در این حوزه است.
وی با اشاره به برنامه ی سازمان جهاد کشاورزی برای اصلاح الگوی کشت افزود:هدف از توسعه ی کشت آفتابگردان، تنوعبخشی به الگوی کشت، استفاده ی بهینه از زمین های کمبازده، افزایش درآمد کشاورزان و بهرهگیری از گیاهان مقاوم به خشکی است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت:با توجه به شرایط اقلیمی و مقاومت نسبی این محصول به کمآبی، برنامهریزیهای لازم برای توسعه ی کنترلشده این کشت در مناطق مستعد استان در دستور کار قرار دارد.
صیادی با تأکید بر اهمیت تنوع محصولی در حوزه ی کشاورزی افزود:کشاورزان باید با هدف افزایش بهرهوری و کاهش ریسک تولید،تنوعبخشی به محصولات کشاورزی را در برنامهریزیهای زراعی خود قرار دهند.
وی گفت:این سازمان آمادگی دارد تا حمایتهای فنی لازم را برای استمرار و توسعه هدفمند این نوع کشت در مناطق مختلف استان فراهم کند.