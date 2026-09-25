رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از دستگیری متهم اخلال در نظام ارزی کشور در پیرانشهر خبر داد و گفت: این فرد ۴۲ میلیون یورو تعهد ارزی ایفا نشده و ۵۴ میلیارد تومان پرونده فرار مالیاتی دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از دستگیری و بازداشت متهم مخل نظام ارزی کشور خبر داد.

علینژاد با اعلام این خبر گفت: متهم برابر اعلام بانک مرکزی و گزارشات سازمان بازرسی کل کشور در چندین پرونده قضایی تشکیل شده تعهدات ارزی خود به میزان ۴۲ میلیون یورو را رفع تعهد نکرده و تحت تعقیب قرار گرفته است.

وی افزود: عمل متهم مزبور مصداق بارز اخلال در نظام ارزی کشور می‌باشد که بدین جهت با تشکیل پرونده قضایی تحت تعقیب قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی اضافه کرد: متهم اصلی این پرونده با هماهنگی‌های قضایی و اشراف اطلاعاتی و اقدامات فنی پلیسی در پیرانشهر دستگیر و با صدور قرار تامین کیفری به زندان معرفی شد.

علینژاد افزود: علاوه بر موضوع عدم رفع تعهدات ارزی پرونده فرار مالیاتی به مبلغ ۵۴ میلیارد تومان نیز برای متهم تشکیل و در فرآیند قضایی قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری استان ادامه داد: همچنین با دستورات قضایی اموال منقول و غیر منقول متهم توقیف گردید تا حقوق بیت المال از این محل استیفاء شود.