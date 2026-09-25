در جریان بازرسی‌ها، ۱۲ دستگاه استخراج رمز ارز غیر مجاز در محدوده امور برق چهار یزد شناسایی و جمع آوری شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد و بنابراعلام روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان یزد، در جریان بازرسی‌ها، ۱۲ دستگاه استخراج رمز ارز غیر مجاز در محدوده امور برق چهار یزد شناسایی و جمع آوری شد.

مسئولان صنعت برق با تأکید بر تداوم نظارت‌ها و بازرسی‌های میدانی اعلام کردند برخورد با مصرف‌کنندگان غیرمجاز برق و جمع‌آوری تجهیزات استخراج رمز ارز بدون مجوز، با جدیت ادامه خواهد داشت. در همین راستا، از مشترکان خواسته شده در صورت مشاهده هرگونه مصرف غیرعادی، انشعاب غیرمجاز یا فعالیت مشکوک مرتبط با استخراج رمزارز، موضوع را از طریق مسیر‌های اعلام‌شده به شرکت توزیع برق اطلاع دهند.