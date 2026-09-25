مسئول اورژانس شهرستان داراب از اعزام بالگرد اورژانس هوایی به منطقه دهستان کوهستان داراب، برای نجات و انتقال سریع یک بیمار با شرایط حاد قلبی ، تنفسی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،هادی کشاورز گفت: با توجه به وخامت وضعیت بیمار و ضرورت انتقال سریع وی به مرکز درمانی، پس از ارزیابی تیم فوریت‌های پزشکی و انجام هماهنگی‌های لازم، بالگرد اورژانس هوایی داراب برای انتقال بیمار اعزام شد.

کشاورز افزود: بیمار که از قبل در منزل دچار ایست قلبی ـ تنفسی شده بود با تلاش کارشناسان اورژانس ۱۱۵ و کادر درمان درمانگاه روستای تل‌بارگاه داراب، عملیات احیای قلبی ـ ریوی برای او با موفقیت انجام شد و علائم حیاتی بیمار بازگشت.

او ادامه داد: پس از انجام اقدامات اولیه و آماده‌سازی بیمار، با استفاده از بالگرد اورژانس هوایی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) داراب منتقل شد و با همکاری اورژانس زمینی، برای ادامه روند درمان به تیم پزشکی بیمارستان تحویل داده شد.

مسئول اورژانس شهرستان داراب در پایان گفت: این عملیات موفقیت آمیز اورژانس هوایی حاصل تلاش تیم درمانی درمانگاه روستای تل‌بارگاه شهرستان داراب بود.