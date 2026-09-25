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به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید، ۴۰۰ بسته در قالب طرح «لبخند مهر» با هدف حمایت از خانوادههای مددجویان زندانی و کمک به تأمین نیازهای تحصیلی فرزندان آنان، با حضور دادستان و جمعی از دادیاران شادگان توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، طرح لبخند مهر با همکاری و مشارکت انجمن حمایت از زندانیان شادگان، پتروشیمی اروند و اداره بهزیستی این شهرستان اجرا شد و ۴۰۰ بسته تحصیلی در اختیار خانوادههای مددجویان قرار گرفت تا دانشآموزان این خانوادهها با آرامش و امید بیشتری به استقبال سال تحصیلی جدید بروند.
دادستان عمومی و انقلاب شادگان در این مراسم با تأکید بر ضرورت حمایت از خانوادههای مددجویان، اظهار کرد: شرایطی که برای سرپرست یک خانواده ایجاد میشود، نباید موجب شود همسر و فرزندان او نیز متحمل آسیب و محرومیت شوند؛ بلکه خانوادهها باید بتوانند با حفظ عزت و کرامت، مسیر زندگی خود را ادامه دهند.
قاسم دیلمی با اشاره به نقش مهم مادران در حفظ بنیان خانواده و تربیت فرزندان، افزود: مادران در شرایط دشوار، مسئولیتی سنگین بر عهده دارند و حمایت از آنان و فرزندانشان، وظیفهای مهم و ارزشمند است.
وی همچنین با اشاره به سیاستهای قوه قضاییه در زمینه کاهش جمعیت کیفری و استفاده از ظرفیتهای قانونی، بر بهرهگیری از مجازاتهای جایگزین حبس، نهادهای ارفاقی و مرخصی برای افراد واجد شرایط تأکید کرد و گفت: این ظرفیتها در چارچوب قانون میتواند ضمن توجه به حقوق جامعه، از آسیبهای ناشی از دوری سرپرست خانواده و آثار آن بر اعضای خانواده بکاهد.
دیلمی خطاب به خانوادههای مددجویان، بیان کرد: دغدغه شما خانوادهها درباره وضعیت مددجو، دغدغه ما نیز هست؛ اما یکی از اهداف اصلی این مراسم، توجه به خانوادهها و بهویژه فرزندان آنان است تا مشکلات و شرایط موجود، مانعی برای ادامه تحصیل و ساختن آیندهای بهتر برای آنان نباشد.
وی ادامه داد: توجه به تحصیل فرزندان و فراهم کردن زمینه رشد و پیشرفت آنان، اقدامی مؤثر در کاهش آسیبهای اجتماعی و ساختن آیندهای سالمتر برای جامعه است.
در پایان، دادستان شادگان از اقدامات و تلاشهای انجمن حمایت از زندانیان شادگان و جمال آلبوغبیش رئیس این انجمن، و همچنین مجموعه پتروشیمی اروند، اداره بهزیستی و سایر خیرین مشارکتکننده در حمایت از خانوادههای مددجویان، قدردانی کرد.