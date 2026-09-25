به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،بهرام سرمست در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آذربایجان شرقی اظهار کرد:لازمه اصلی فعالیت این کمیسیون بازنگری جدی در روند برگزاری جلسات و نحوه پیگیری مصوبات است و جلسات نباید صرفاً در چارچوب امور اداری و جاری برگزار شود.



وی با تاکید بر ضرورت فعال‌تر شدن کارگروه‌های کمیسیون افزود: تمامی کارگروه‌های هفتگانه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید جلسات خود را به صورت منظم برگزار کرده، دستورکار‌های مشخص داشته باشند و برنامه کاری مدون ۶ ماهه خود را ارائه کنند.



استاندار آذربایجان‌شرقی مبارزه با قاچاق کالا و ارز را نیازمند کار دقیق، منسجم، سازمان یافته و اولویت بندی مسائل دانست و گفت: مسائل و موضوعاتی که نیازمند اقدام فوری و اورژانسی هستند باید به صورت مشخص شناسایی و در اولویت قرار گیرند.



سرمست با تاکید بر ضرورت اطلاع رسانی درباره نتایج اقدامات انجام شده ادامه داد: نتایج عملکرد و اقدامات صورت گرفته در حوزه مبارزه با قاچاق به اطلاع مردم برسد تا جامعه در جریان روند اقدامات و نتایج حاصل از آن قرار گیرد.



وی هماهنگی و هم افزایی میان دستگاه‌های اجرایی را شرط دستیابی به نتایج مطلوب عنوان کرد و گفت: اگر بین دستگاه‌های اجرایی و قضایی هماهنگی و هم افزایی وجود نداشته باشد، نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد.



استاندار آذربایجان شرقی تاکید کرد: هیچ دستگاهی نباید به موضوعات به صورت بخشی و جزیره‌ای نگاه کند، بلکه همه دستگاه‌ها باید با هماهنگی و با یک نگرش سیستمی کامل در کنار یکدیگر برای مقابله با قاچاق کالا و ارز اقدام کنند.



سرمست خاطرنشان کرد: موفقیت در سایه هماهنگی است و همه دستگاه‌های مسئول باید با رویکردی منسجم و هماهنگ، اجرای برنامه‌های مقابله با قاچاق را دنبال کنند.