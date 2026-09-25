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استاندار بوشهر گفت: انتظار میرود دانشآموزان با تکیه بر درایت و با انگیزه آبادانی ایران اسلامی، بیش از گذشته پرتلاش و مصمم ظاهر شوند و از فرصت ارزشمند آموزش حضوری در مدارس برای نقشآفرینی مؤثر در مسیر اعتلای کشور بیشترین بهره ببرند.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، ارسلان زارع در نشست بررسی طرح طرح مهر با ابراز خرسندی از حضور پرشور، گسترده و امیدبخش دانشآموزان در آغاز سال تحصیلی جدید اظهار کرد: بسیار خرسند و مسرور هستیم که شاهد حضور باشکوه و پررنگ دانشآموزان عزیز نهتنها در مراکز شهری، بلکه در تمام شهرها و روستاهای سراسر استان بوشهر در سنگر تعلیم، تربیت و آموزش هستیم؛ حضوری که بستر اصلی شکوفایی استعدادها، تکوین شخصیت نسل نوپا و آیندهسازی برای میهن اسلامی و استان بوشهر به شمار میرود.
وی با اشاره به اقدامات گسترده و تمهیدات صورتگرفته برای آغاز مطلوب سال تحصیلی، افزود: با برنامهریزیهای جامع و منسجم انجامشده، تمهیدات لازم برای سازماندهی معلمان، ساماندهی تمامی کلاسهای درس و تدوین برنامهریزیهای آموزشی از جمله توزیع و تحویل بهموقع کتابهای درسی و آمادهسازی فضاهای آموزشی در سراسر استان اندیشیده شده است و با توکل بر خداوند متعال، سال تحصیلی پرباری پیشرو خواهد بود.
استاندار بوشهر با تأکید بر ایستادگی و مقاومت مردم این خطه بیان کرد: با وجود اینکه استان بوشهر از جمله مناطقی بود که با تجاوزات و تهاجم دشمن ضدبشری آمریکا و رژیم صهیونیستی مواجه شد، مایه خرسندی و شکرگزاری است که امروز شاهد بازگشایی منظم و سراسری تمامی مدارس در سطح استان هستیم و در این زمینه شاهد برگزاری باشکوه جشن شکوفهها با حضور پرشور کلاس اولیها و نوآموزان پیشدبستانی بودیم که فضایی سرشار از نشاط آفرید و بدون تردید نویدبخش آیندهای بسیار روشنتر برای استان و کشور خواهد بود.
زارع با دعوت از دانشآموزان برای استفاده حداکثری از فضای کلاسهای درس، تصریح کرد: از دانشآموزان فهیم، هوشمند و آیندهنگر استان این انتظار وجود دارد که با تکیه بر درایت و با انگیزه آبادانی ایران اسلامی، بیش از گذشته پرتلاش و مصمم ظاهر شوند و از فرصت ارزشمند آموزش حضوری در مدارس، برای تعالی فکر و اندیشه، صیقل شخصیت فردی و نقشآفرینی مؤثر در مسیر اعتلای کشور بیشترین بهره را ببرند.
وی بر لزوم بهرهگیری از روشهای خلاقانه و نوین برای ارتقای کیفیت آموزش و تربیت در استان تأکید کرد و گفت: تلاشهای صورتگرفته برای میزبانی مطلوب از دانشآموزان در مدارس استان شایسته قدردانی است و امیدوارم حسب قول مدیران آموزش و پرورش، علاوه بر آمادگی فضاها، امکانات و تجهیزات، به لحاظ نیروی انسانی هم هیچ کلاسی بدون معلم نباشد.