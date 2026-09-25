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سخنگوی هیئترئیسه مجلس با اشاره به ثبتنام بیش از ۳۱ میلیون نفر در پویش «جانفدا» اظهار کرد: این حضور، جلوهای از فرهنگ بسیجی و آمادگی مردم برای دفاع از کشور است و نشان میدهد مهمترین مؤلفه قدرت جمهوری اسلامی ایران، مردم هستند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، عباس گودرزی، سخنگوی هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی، با حضور در برنامه نبرد هرمز شبکه خبر،حضور مردم در پویش «جانفدا» و رزمایش ۴۰ هزار نفری موتورسواران را جلوهای از مردمی بودن نظام جمهوری اسلامی ایران دانست.
گودرزی گفت: یکی از نقاط قوت و وجوه تمایز نظام جمهوری اسلامی ایران با بسیاری از نظامهای سیاسی، مردمی بودن آن است و انقلاب اسلامی به برکت مجاهدت، ایستادگی و فداکاری مردم پیروز و حفظ شده است.
وی افزود: حضور گسترده مردم در پویش «جانفدا» و برگزاری رزمایش موتورسواران در تهران و سراسر کشور، نشانه استمرار حضور مردم در صحنه است.
سخنگوی هیئترئیسه مجلس با اشاره به ثبتنام بیش از ۳۱ میلیون نفر در پویش «جانفدا» اظهار کرد: این حضور، جلوهای از فرهنگ بسیجی و آمادگی مردم برای دفاع از کشور است و نشان میدهد مهمترین مؤلفه قدرت جمهوری اسلامی ایران، مردم هستند.
گودرزی همچنین سخنرانی رئیسجمهور در مجمع عمومی سازمان ملل را فرصتی برای بیان مواضع جمهوری اسلامی ایران و تبیین واقعیتها در عرصه بینالمللی دانست.
وی گفت: تریبون سازمان ملل فرصتی است تا جمهوری اسلامی ایران در جنگ شناختی و روایی، واقعیتها را به گوش جهانیان برساند و اجازه ندهد فضای بینالمللی تنها تحت تأثیر یک روایت قرار گیرد.
سخنگوی هیئترئیسه مجلس افزود: رئیسجمهور در سخنرانی خود بر نقش مردم به عنوان پشتوانه اصلی کشور و همچنین استانداردهای دوگانه در عرصه بینالمللی تأکید کرد.
گودرزی با اشاره به سابقه خصومت آمریکا با جمهوری اسلامی ایران گفت: آمریکا از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تلاش کرده است روند پیشرفت جمهوری اسلامی ایران را متوقف کند و این فشارها در مقاطع مختلف با اشکال گوناگون ادامه داشته است.
وی درباره ارزیابی نتیجه جنگ اخیر نیز اظهار کرد: شاخص ارزیابی در یک جنگ تحمیلی، میزان تحقق اهداف طرف متجاوز است و آمریکا به اهدافی که برای این جنگ تعیین کرده بود، دست نیافت.
گودرزی افزود: جمهوری اسلامی ایران با وجود فشارها و تهدیدها همچنان پابرجاست و دشمن نتوانست اهداف اعلامشده خود از جمله تغییر نظام، تجزیه کشور و از بین بردن توانمندیهای دفاعی ایران را محقق کند.
سخنگوی هیئترئیسه مجلس، حضور مردم در تجمعات شبانه و رزمایش موتورسواران «جانفدا» را دارای پیامهای مختلف دانست و گفت: پیام این حضور به مسئولان این است که مردم در صحنه هستند و مسئولان نباید در برابر فشارها کوتاه بیایند.
وی افزود: این حضور همچنین نشان میدهد جمهوری اسلامی ایران نظامی ریشهدار است که پشتوانه آن مردم و توان بازدارندگی کشور است.
گودرزی با اشاره به احتمال ازسرگیری مذاکرات با آمریکا گفت: شرایط نسبت به گذشته تغییر کرده و مذاکره با آمریکا نمیتواند مانند گذشته انجام شود.
وی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران باید ضمن افزایش قدرت و ایجاد بازدارندگی، بدون اعتماد به آمریکا مسیر خود را دنبال کند و طرف مقابل باید پیش از هرگونه مذاکره، پایبندی و حسنعهد خود را اثبات کند.
سخنگوی هیئترئیسه مجلس در پایان گفت: مهمترین راهبرد جمهوری اسلامی ایران، تقویت توان داخلی، افزایش قدرت و ایجاد بازدارندگی مؤثر بدون اتکا به اعتماد به آمریکا است.