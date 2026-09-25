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مهدی الفتی در فینال پرش خرک بازیهای آسیایی تنها با اختلاف ۶۶ هزارم امتیاز نسبت به نفر نخست، به نشان نقره دست یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان،مهدی الفتی در فینال پرش خرک بازیهای آسیایی تنها با اختلاف ۶۶ هزارم امتیاز نسبت به نفر نخست، به نشان نقره دست یافت.
کارلوس یولو، قهرمان المپیک پاریس، با اختلافی اندک مدال طلای این رقابتها را کسب کرد.
پیش از این نیز آرمان خدایی در فینال خرک حلقه موفق به کسب مدال نقره شده بود تا ژیمناستیک ایران در بازیهای آسیایی دو مدال نقره به دست آورده باشد.
مهدی الفتی متولد ۱۶ اسفند ۱۳۷۹ در گرگان در بازیهای آسیایی ۲۰۲۲ و بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ موفق به کسب دو مدال نقره پرش از خرک مردان شدهاست.
همچنین الفتی نخستین مدال تاریخ ژیمناستیک ایران در بازیهای آسیایی را کسب کردهاست.