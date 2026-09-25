این جشنواره که تا فردا جمعه در بوستان مادر و کودک بجنورد برپاست، قرار است تصویری جامع از جایگاه نان در زندگی و فرهنگ مردم خراسان شمالی ارائه کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، جشنواره نان‌های محلی از اول مهر ماه در بجنورد آغاز و تا سوم در ۱۱ غرفه و سیاه چادر ادامه دارد.

جشنواره‌ای برای قدردانی از زحمات کشاورز، آسیابان، نانوا و همه کسانی که در این زنجیره غذایی مشارکت دارند تا علاوه بر حفظ این ارزش غذایی سنت‌ها نیز به نسل‌های دیکر منتقل شود.

در این جشنواره انواع نان‌های محلی همچون بیشمه، اگنجه، قتلمه، فتیر شیرین و کماج به همراه آش‌های محلی و صنایع دستی استان عرضه می‌شود.