به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، به نقل از اداره کل هواشناسی خوزستان، در بازه زمانی ساعت ۹:۳۰ روز پنجشنبه دوم مهر تا ساعت ۹:۳۰ روز جمعه سوم مهر ۱۴۰۵، بیشترین میزان رطوبت نسبی در رامشیر با ۹۹ درصد ثبت شد.

پس از رامشیر، هندیجان با ۹۴ درصد و امیدیه با ۹۰ درصد در رتبه‌های بعدی بیشترین میزان رطوبت قرار گرفتند. همچنین رطوبت نسبی در آغاجاری ۸۵، ماهشهر ۸۰، بهبهان ۷۸، گتوند ۷۶، شوش ۷۴ و اهواز ۷۲ درصد گزارش شد.

بر اساس این گزارش، کمترین میزان رطوبت نسبی نیز در دزپارت با ۲۶ درصد ثبت شده است.

میانگین رطوبت نسبی ثبت‌شده در ۲۳ ایستگاه هواشناسی استان، ۵۸.۳ درصد اعلام شده است.

اداره کل هواشناسی خوزستان از شهروندان خواسته است برای اطلاع از آخرین وضعیت جوی استان، از طریق تلفن گویای ۱۳۴ و شبکه‌های اطلاع‌رسانی این اداره کل پیگیر باشند.