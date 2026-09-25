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مدیرعامل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی از کاهش سبوس گیری گندم در کارخانجات تولید آرد سراسر کشور خبر داد و گفت: سبوس گیری آرد سنگک به ۶ درصد کاهش یافته است.
به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، سید سعید راد، مدیرعامل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۱۴۰۰ نانوایی در سراسر کشور آرد کامل تحویل میگیرند، تصریح کرد: کارخانجات تولید آرد در استانهای قم، اصفهان، مرکزی، خراسان رضوی و چند استان دیگر به فناوری تولید آرد کامل تجهیز شدهاند تا نان کامل با کمترین میزان سبوس گیری در اختیار مردم قرار گیرد.
راد میزان سبوس گیری در آردهای نانواییها را ۱۳ تا ۱۵ و حتی ۱۸ درصد خواند و افزود: با مصوبه جدید شورای آرد و نان وزارت کشور این ارقام ۵ تا ۸ درصد کاهش یافته است.
مدیرعامل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران اعلام کرد: بر اساس مصوبه شورای آرد و نان که چند روز پیش تصویب شد، میزان سبوسگیری نان سنگک ۶ درصد، نان بربری ۱۳ درصد و نان لواش و تافتون ۱۰ درصد تعیین شده و به زودی این مصوبه توسط وزارت کشور به همه استانها ابلاغ میشود.
راد با بیا ناینکه میزان سبوس گیری در تولید آرد کامل بین ۳ تا ۵ درصد است، اظهار داشت: با تصمیماتی که اتخاذ شده تولید آرد کامل توسعه خواهد یافت و سعی میکنیم انشالله هم تعداد کارخانجات تولید کننده آرد کامل و هم تعداد نانواییهایی که از این آرد استفاده میکنند، در سراسر کشور افزایش یابد.
علیرضا شوکتی، کارشناس اقتصاد کشاورزی درباره تولید نان کامل و تفاوت آن با نان سفید گفت: نان کامل نانی است که از «آرد کامل» تهیه میشود و در آن تقریباً هیچ سبوسی گرفته نمیشود یا میزان سبوسگیری آن در بسیار کم است.
وی افزود: وقتی در فرایند تبدیل گندم به آرد و یا همان آسیاب کردن، دانهی گندم سبوسگیری میشود، در واقع مغذیترین بخشهای دانه گندم یعنی سبوس یا همان پوسته خارجی سرشار از فیبر و مواد معدنی و جوانه که در اصل مغز و هسته زیستی سرشار از ویتامینها و اسیدهای چرب مفید است، از گندم جدا میشود و آنچه باقی میماند تنها «آندوسپرم» یا همان نشاسته است.
این کارشناس یکی از دلایل جذاب بودن سبوس برای دامداران و کارخانجات تولید خوراک دام و طیور را همین مغزی و مفید بودن سبوس و اثرگذاری آشکار آن بر تولیدات دام و طیور دانست و تصریح کرد: کارخانجات تولید آرد سبوس را دور نمیریزند، بلکه آن را برای مصارف دامی به فرش میرسانند.
شوکتی ادامه داد: غنای فوقالعاده از ریزمغذیها و ویتامینها باعث میشود که نان کامل به مراتب مفیدتر از نان سفیدی باشد که بخش اعظمی از ارزش غذاییاش را از دست داده، اما شرط بهره مندی از این مخزن طبیعی عناصر مفید که استفاده از آن حتی میتواند بر خلق و خوی افراد نیز موثر باشد، این است که فرایند تهیه نان کامل نیز به خوبی طی شود و نان تا حد ممکن به روش سنتی، با حوصله و بعد از تخمیر کامل خمیر طبخ شود، چراکه اگر نان، سریع و با جوش شیرین پخته شود، مواد معدنی آن قابلیت جذب کمتری خواهند داشت.
این کارشناس درباره میزان سبوس گیری آرد کامل اظهار داشت: وقتی سبوس گیری آرد سنگک سنتی ۶ درصد باشد، به این معنی است که از هر ۱۰۰ کیلوگرم گندم آسیا شده، ۹۴ کیلوگرم آرد نسبتا کامل تولید شده است