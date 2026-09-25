استاندار آذربایجان‌غربی با حضور در محل فرمانداری بوکان وگرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ رمضان؛ بر تداوم خدمت‌رسانی، بازسازی و جبران خسارت‌های واردشده به مردم تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی در جریان سفر به بوکان با حضور در محل فرمانداری این شهرستان، یاد و خاطره شهدای جنگ رمضان را گرامی داشته و بر تداوم خدمت‌رسانی، بازسازی و جبران خسارت‌های واردشده به مردم تأکید کرد.

ساختمان فرمانداری بوکان در شامگاه ۱۳ اسفند ۱۴۰۴ هدف حمله هوایی آمریکایی و صهیونیستی قرار گرفت؛ حمله‌ای که به ساختمان فرمانداری و مناطق مسکونی و تجاری پیرامون آن خسارت وارد کرد و تعدادی از شهروندان بوکانی به شهادت رسیدند.

فرمانداری بوکان که در میانه حمله دشمن آسیب دید، امروز به نمادی از ایستادگی تبدیل شده و در کنار یاد شهدای این شهرستان، بر عزم مردم و مسئولان برای عبور از آثار جنگ و ساختن آینده‌ای آبادتر اشاره دارد.