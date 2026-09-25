قطار «ایران جان» در ایستگاه یازدهم؛ رویداد ملی مرکزی ایران در روزهای پایانی مهر
رویداد ملی «ایران جان، مرکزی ایران» با هدف معرفی ظرفیتها و مطالبات مردم استان، در روزهای پایانی مهرماه در استان مرکزی برگزار میشود. در جلسه مدیرکل طرح و برنامهریزی معاونت استانها با مدیران صدا و سیمای مرکزی، پرسشنامه، سند محتوایی و تولیدات رسانهای این رویداد مورد بررسی قرار گرفت.
در جلسهای که با حضور مدیرکل طرح و برنامهریزی معاونت استانها و مدیرکل، معاونین، مدیران و برنامهسازان صدا و سیمای استان مرکزی برگزار شد، پرسشنامه، سند محتوایی و برخی از تولیدات رسانهای رویداد ملی «ایران جان، مرکزی ایران» مورد بررسی قرار گرفت.
این رویداد در راستای معرفی ظرفیتها و مطالبات مردم استان مرکزی، در قاب شبکههای استانی، سراسری، برونمرزی و خبری در روزهای پایانی مهرماه اجرا خواهد شد.