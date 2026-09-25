روند اجرای قطعات مختلف، وضعیت عملیات آسفالت و ابنیه و مسائل مرتبط با پیشبرد محور بوکان - میاندوآب( بخشی از راهگذر بزرگراهی غرب کشور ) بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در امتداد مسیر توسعه و تکمیل زیرساخت‌های ارتباطی استان، رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی با همراهی جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی و در جریان سفر به شهرستان بوکان، از روند اجرای طرح محور بوکان - میاندوآب بازدید و آخرین وضعیت عملیات اجرایی آن را بررسی کرد.

در جریان این بازدید روند اجرای قطعات مختلف، وضعیت عملیات آسفالت و ابنیه و مسائل مرتبط با پیشبرد پروژه مورد بررسی قرار گرفت.

این محور بخشی از راهگذر بزرگراهی غرب کشور به شمار می‌رود و تکمیل آن نقش مهمی در ارتقای ایمنی، تسهیل تردد و تقویت ارتباطات شمال‌غرب کشور خواهد داشت.