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روند اجرای قطعات مختلف، وضعیت عملیات آسفالت و ابنیه و مسائل مرتبط با پیشبرد محور بوکان - میاندوآب( بخشی از راهگذر بزرگراهی غرب کشور ) بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در امتداد مسیر توسعه و تکمیل زیرساختهای ارتباطی استان، رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی با همراهی جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی و در جریان سفر به شهرستان بوکان، از روند اجرای طرح محور بوکان - میاندوآب بازدید و آخرین وضعیت عملیات اجرایی آن را بررسی کرد.
در جریان این بازدید روند اجرای قطعات مختلف، وضعیت عملیات آسفالت و ابنیه و مسائل مرتبط با پیشبرد پروژه مورد بررسی قرار گرفت.
این محور بخشی از راهگذر بزرگراهی غرب کشور به شمار میرود و تکمیل آن نقش مهمی در ارتقای ایمنی، تسهیل تردد و تقویت ارتباطات شمالغرب کشور خواهد داشت.