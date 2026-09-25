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دبیرخانه منطقه ملی چوقابافی در بازفت استان چهارمحال و بختیاری آغاز بهکار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری گفت: گفت: این دبیرخانه همزمان با تلاشها برای توسعه ظرفیتهای گردشگری و زیرساختی بخش بازفت شهرستان کوهرنگ در محل شهرداری بازفت آغاز بهکار کرد.
حیدری افزود: بخش بازفت شهرستان کوهرنگ ظرفیتهای قابلتوجهی در حوزه گردشگری، طبیعتگردی و صنایعدستی دارد و راهاندازی دبیرخانه «بازفت منطقه ملی چوقابافی» در ساماندهی فعالیتهای گردشگری و تسریع روند توسعه پایدار منطقه نقش مستقیم ایفا میکند.