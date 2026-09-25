به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان ، مدیرکل میراث‌فرهنگی اصفهان افزود: امسال ۲۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای این حوزه در نظر گرفته شده که شامل تسهیلات تا سقف ۵ میلیارد تومان برای بوم‌گردی‌ها و تأمین مالی تا ۵۰ درصد برای ساخت هتل‌ها است.

امیر کرم زاده افزود: همچنین نخستین هتل ۵ ستاره کاشان در زمینی به وسعت ۵ هکتار کلنگ‌زنی خواهد شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی اصفهان از اختصاص ۱۶ میلیارد تومان اعتبار ملی به کاشان خبر داد و گفت: این اعتبار با اولویت مرمت بنا‌های تاریخی هزینه می‌شود.

امیر کرم‌زاده با اشاره به آمار اقامتی استان اعلام کرد: در حال حاضر ۲۲ هزار و ۵۰۰ تخت استاندارد و حدود ۶۰۰ اقامتگاه بوم‌گردی در اصفهان فعال است که تا پایان سال، حدود ۱۰۰۰ تخت دیگر به این ظرفیت افزوده می‌شود.

وی همچنین از اختصاص ۱۶ میلیارد تومان اعتبار ملی برای مرمت بنا‌های تاریخی و آسیب‌دیده کاشان خبر داد و بر رفع موانع زیرساختی پروژه‌ها از طریق ستاد رفع موانع تولید تأکید کرد.