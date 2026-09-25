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برنامه «پیوند دیگر» با هدف ترویج فرهنگ ازدواج آسان و اصالتبخشی به پیوند ازدواج، با حضور استاندار ایلام و همزمان با مراکز رادیویی سراسر کشور برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «احمد کرمی» استاندار ایلام، امروز جمعه سوم مهرماه در برنامه مشترک «پیوند دیگر» که به میزبانی رادیو ایلام و همزمان با مراکز رادیویی سراسر کشور برگزار شد، اظهار کرد: مراسم امروز با حضور خانواده معظم شهدا و مادر شهید، در عین سادگی، شادی و اصالت، نمونهای از یک مراسم ازدواج آسان بود و نشان داد میتوان در کنار حفظ سنتها، یک جشن زیبا و شاد برگزار کرد.
وی با قدردانی از صداوسیمای استان، عوامل رادیو، مجریان و دستاندرکاران این برنامه افزود: امروز بخشهای مختلف یک مراسم خوب و اصیل را شاهد بودیم و کارشناسان نیز مطالب ارزشمندی درباره سنتها و آیینهای ازدواج در استان ایلام مطرح کردند.
استاندار ایلام با اشاره به سنت «باوانی» یا «پاگشا» در فرهنگ ایلام ادامه داد: یکی از سنتهای خوب پس از ازدواج، دعوت عروس و داماد از سوی خانواده عروس است که معمولاً سه روز تا یک هفته پس از مراسم انجام میشود و از جمله آیینهای ارزشمند فرهنگی استان به شمار میرود.
کرمی تأکید کرد: وقتی از ازدواج آسان صحبت میکنیم، نباید تصور شود منظور ازدواجی ساده و فقیرانه است، بلکه میتوان در یک مراسم ازدواج آسان، شادی، سنت، اصالت و زیبایی را در کنار هم داشت؛ همانگونه که امروز در این مراسم شاهد آن بودیم.
وی گفت: ضرورتی ندارد هزینههای گزافی برای برگزاری مراسم عروسی به خانوادهها تحمیل شود و باید تلاش کنیم با بازگشت به سنتها و آیینهای اصیل، شرایطی فراهم شود که جوانان بتوانند با هزینه کمتر زندگی مشترک خود را آغاز کنند.
استاندار ایلام با تأکید بر ضرورت استمرار چنین برنامههایی در شهرستانهای مختلف استان افزود: این فرهنگ باید بهصورت مستمر در سطح شهرستانها ترویج شود تا جوانان به جای تمرکز بر هزینههای سنگین مراسم، فکر و تمرکز خود را برای ساختن یک زندگی خوب و پایدار قرار دهند.
کرمی برای زوج جوان این مراسم آرزوی عاقبتبهخیری، خوشبختی و موفقیت در زندگی مشترک کرد.
در این مراسم، یک جلد کلامالله مجید به زوج جوان اهدا شد و استاندار ایلام نیز مبلغ ۵۰ میلیون تومان بهعنوان هدیه به این زوج تقدیم کرد.
«ناصر بهرام» مدیرکل صداوسیمای استان ایلام، نیز با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ ازدواج و تشکیل خانواده گفت: برنامه «پیوند» با هدف توجه به موضوع ازدواج، معرفی الگوهای موفق زندگی مشترک و تقویت فرهنگ همدلی و مسئولیتپذیری در خانواده، جمعه سوم مهرماه از رادیو ایلام روی آنتن رفت.
وی افزود: این برنامه از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۰:۵۵ به میزبانی رادیو ایلام و در قالب برنامه مشترک صدای استانها تولید و بهصورت همزمان از مراکز رادیویی سراسر کشور پخش شد.
بهرام با بیان اینکه رسانه ملی نقش مهمی در فرهنگسازی و تبیین اهمیت ازدواج و خانواده دارد، اظهار داشت: تلاش میکنیم با بهرهگیری از ظرفیت رسانهای و روایتهای واقعی و الهامبخش، زمینه توجه بیشتر جامعه به موضوع ازدواج، انتخاب آگاهانه و تحکیم بنیان خانواده را فراهم کنیم.
وی خاطرنشان کرد: «پیوند» جشن آغاز یک عشق ماندگار است و رادیو ایلام تلاش دارد این برنامه را با رویکردی صمیمی، امیدبخش و مخاطبمحور تقدیم شنوندگان کند.