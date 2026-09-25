



به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما دبیرکل اتحادیه عرب با تاکید بر اینکه فرصت‌های صلح در حال کاهش است، ارائه جدول زمان‌بندی مشخصی برای پایان دادن به اشغالگری رژیم صهیونیستی و تشکیل کشور فلسطین به پایتختی بیت‌المقدس براساس قطعنامه‌های بین‌المللی را خواستار شد.

الشروق: «نبیل فهمی»، دبیرکل اتحادیه عرب، در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اظهار داشت که ملت فلسطین راهکاری استثنایی یا امتیازاتی برخلاف چارچوب حقوق بین‌الملل را درخواست نمی‌کنند؛ بلکه آنها بر اساس واقع‌گرایی و بر پایه حقوق اصیل خود، خواستار تشکیل کشور به پایتختی بیت‌المقدس هستند که این امر مطابق با قطعنامه‌های بین‌المللی و مراجع توافق‌شده است.