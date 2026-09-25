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همزمان با آغاز سال تحصیلی، رمان زنگ آخر نوشته ابوالفضل جوکار قهرودی، معلم و نویسنده قمی، با محوریت حادثه بمباران مدرسه دخترانه شجره طیبه میناب منتشر شد؛ روایتی داستانی از کودکی که از این حادثه جان سالم به در میبرد و خاطرات دوستان و همکلاسیهایش را روایت میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،رمان ۲۲۸ صفحهای زنگ آخر در قطع رقعی و به زبان انگلیسی منتشر شده و زندگی دختر ۱۱ سالهای به نام نهال را روایت میکند که پس از بمباران مدرسه، شماری از دوستان و همسالان خود را از دست میدهد.
نویسنده در این اثر، در کنار روایت این حادثه، به فرهنگ و آداب مردم جنوب ایران، پیوندهای خانوادگی و آرزوهای کودکانه پرداخته و تلاش کرده است تصویری داستانی و مبتنی بر واقعیت از زندگی دانشآموزان و فضای مدرسه ارائه دهد.
ابوالفضل جوکار قهرودی که سالها سابقه تدریس در نقاط مختلف کشور را دارد، در این رمان جزئیات زندگی دانشآموزان و فضای یک مدرسه در جنوب ایران را دستمایه روایت قرار داده است.
انتشار زنگ آخر همزمان با آغاز سال تحصیلی، یادآور کودکانی است که در حادثه مدرسه میناب جان خود را از دست دادند و روایت زندگی و آرزوهای آنان را در قالب ادبیات داستانی ماندگار میکند.